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Airbus поставил Казахстану второй военно-транспортный самолет A400M Atlas - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Airbus поставил Казахстану второй военно-транспортный самолет A400M Atlas
Airbus поставил Казахстану второй военно-транспортный самолет A400M Atlas - 02.11.2026, ПРАЙМ
Airbus поставил Казахстану второй военно-транспортный самолет A400M Atlas
Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, прибывшим из Испании, сообщает пресс-служба... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:47+0300
2026-11-02T19:47+0300
бизнес
казахстан
airbus
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АЛМА-АТА, 2 ноя - ПРАЙМ. Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, прибывшим из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики. "В Алматы из Испании прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны Вооруженных сил республики Казахстан", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Первый тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas прибыл в Казахстан в декабре 2024 года. Сотрудничество республики с авиастроительным концерном Airbus Military началось в 2013 году, когда Казахстан приобрел военно-транспортные самолеты C-295, которые эксплуатируются в составе Военно-воздушных сил страны. "Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента", - отметили в минобороны. Как уточнили в пресс-службе, для обеспечения эксплуатации новых самолетов казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли теоретическую и практическую подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. В ходе обучения специалисты изучили особенности пилотирования, эксплуатации и технического обслуживания воздушных судов. По данным минобороны, Airbus A400M стоит на вооружении десяти стран. Самолет предназначен для перевозки военной техники, грузов и личного состава на большие расстояния. Он также способен садиться на короткие грунтовые взлетно-посадочные полосы, что позволяет использовать его в различных условиях.
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192
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бизнес, казахстан, airbus
Бизнес, КАЗАХСТАН, Airbus
19:47 02.11.2026
 
Airbus поставил Казахстану второй военно-транспортный самолет A400M Atlas

Концерн Airbus поставил ВВС Казахстана второй военно-транспортный самолет A400M Atlas

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АЛМА-АТА, 2 ноя - ПРАЙМ. Летный парк Военно-воздушных сил Казахстана пополнился вторым военно-транспортным самолетом Airbus A400M Atlas, прибывшим из Испании, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
"В Алматы из Испании прибыл второй тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, предназначенный для сил воздушной обороны Вооруженных сил республики Казахстан", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Первый тяжелый военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas прибыл в Казахстан в декабре 2024 года. Сотрудничество республики с авиастроительным концерном Airbus Military началось в 2013 году, когда Казахстан приобрел военно-транспортные самолеты C-295, которые эксплуатируются в составе Военно-воздушных сил страны.
"Еще одним направлением применения военно-транспортной авиации станет обеспечение участия казахстанских военнослужащих в международных миротворческих миссиях. Наличие самолетов данного класса расширяет возможности самостоятельной переброски национального миротворческого контингента", - отметили в минобороны.
Как уточнили в пресс-службе, для обеспечения эксплуатации новых самолетов казахстанские экипажи и инженерно-технический персонал прошли теоретическую и практическую подготовку в учебном центре Airbus в испанской Севилье. В ходе обучения специалисты изучили особенности пилотирования, эксплуатации и технического обслуживания воздушных судов.
По данным минобороны, Airbus A400M стоит на вооружении десяти стран. Самолет предназначен для перевозки военной техники, грузов и личного состава на большие расстояния. Он также способен садиться на короткие грунтовые взлетно-посадочные полосы, что позволяет использовать его в различных условиях.
 
БизнесКАЗАХСТАНAirbus
 
 
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