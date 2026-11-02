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"Алроса" с 1 января объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи - 02.11.2026, ПРАЙМ
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"Алроса" с 1 января объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи
"Алроса" с 1 января объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Алроса" с 1 января объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи
"Алроса" объединит Удачнинский и Айхальский горно-обогатительные комбинаты (УГОК и АГОК) с 1 января, сообщает якутское издание "Алмазный край". | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:21+0300
2026-11-02T14:21+0300
промышленность
россия
алроса
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" объединит Удачнинский и Айхальский горно-обогатительные комбинаты (УГОК и АГОК) с 1 января, сообщает якутское издание "Алмазный край". "АУГОК - новая аббревиатура, которая появится в "Алроса" с 1 января 2027 года. С этого дня начнется работа объединенного горно-обогатительного комбината в Мирнинском районе - Айхало-Удачнинского", - говорится в материале. Отмечается, что директором объединенного предприятия станет действующий директор Удачнинского ГОК Дмитрий Касьянов. "Обе производственные площадки были и остаются важнейшими для нашей компании - в совокупности они обеспечивают около трети добычи группы "Алроса". Ключевой задачей остается проработка технических решений, которые позволят построить и эффективно отрабатывать трубку "Юбилейная" подземным способом", - приводит "Алмазный край" слова генерального директора компании Павла Маринычева. Как уточнило якутское издание, по мере завершения отработки месторождений Айхальского ГОКа сотрудники займутся переработкой запасов руды, рекультивацией земель или работой на других направлениях. В апреле компания заявляла, что рассматривает возможность объединения этих комбинатов в одну обогатительную фабрику для повышения экономической и технологической эффективности.
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промышленность, россия, алроса
Промышленность, РОССИЯ, Алроса
14:21 02.11.2026
 
"Алроса" с 1 января объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи

"Алроса" объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи с 1 января 2027 года

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" объединит Удачнинский и Айхальский горно-обогатительные комбинаты (УГОК и АГОК) с 1 января, сообщает якутское издание "Алмазный край".
"АУГОК - новая аббревиатура, которая появится в "Алроса" с 1 января 2027 года. С этого дня начнется работа объединенного горно-обогатительного комбината в Мирнинском районе - Айхало-Удачнинского", - говорится в материале.
Отмечается, что директором объединенного предприятия станет действующий директор Удачнинского ГОК Дмитрий Касьянов.
"Обе производственные площадки были и остаются важнейшими для нашей компании - в совокупности они обеспечивают около трети добычи группы "Алроса". Ключевой задачей остается проработка технических решений, которые позволят построить и эффективно отрабатывать трубку "Юбилейная" подземным способом", - приводит "Алмазный край" слова генерального директора компании Павла Маринычева.
Как уточнило якутское издание, по мере завершения отработки месторождений Айхальского ГОКа сотрудники займутся переработкой запасов руды, рекультивацией земель или работой на других направлениях.
В апреле компания заявляла, что рассматривает возможность объединения этих комбинатов в одну обогатительную фабрику для повышения экономической и технологической эффективности.
 
ПромышленностьРОССИЯАлроса
 
 
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