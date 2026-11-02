https://1prime.ru/20261102/alrosa-874861451.html

"Алроса" с 1 января объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи

"Алроса" с 1 января объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Алроса" с 1 января объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи

"Алроса" объединит Удачнинский и Айхальский горно-обогатительные комбинаты (УГОК и АГОК) с 1 января, сообщает якутское издание "Алмазный край". | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:21+0300

2026-11-02T14:21+0300

2026-11-02T14:21+0300

промышленность

россия

алроса

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874861451.jpg?1793618464

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Алроса" объединит Удачнинский и Айхальский горно-обогатительные комбинаты (УГОК и АГОК) с 1 января, сообщает якутское издание "Алмазный край". "АУГОК - новая аббревиатура, которая появится в "Алроса" с 1 января 2027 года. С этого дня начнется работа объединенного горно-обогатительного комбината в Мирнинском районе - Айхало-Удачнинского", - говорится в материале. Отмечается, что директором объединенного предприятия станет действующий директор Удачнинского ГОК Дмитрий Касьянов. "Обе производственные площадки были и остаются важнейшими для нашей компании - в совокупности они обеспечивают около трети добычи группы "Алроса". Ключевой задачей остается проработка технических решений, которые позволят построить и эффективно отрабатывать трубку "Юбилейная" подземным способом", - приводит "Алмазный край" слова генерального директора компании Павла Маринычева. Как уточнило якутское издание, по мере завершения отработки месторождений Айхальского ГОКа сотрудники займутся переработкой запасов руды, рекультивацией земель или работой на других направлениях. В апреле компания заявляла, что рассматривает возможность объединения этих комбинатов в одну обогатительную фабрику для повышения экономической и технологической эффективности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, алроса