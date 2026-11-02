https://1prime.ru/20261102/analitik-874859164.html
Аналитик спрогнозировал рост цен на платину в 2027 году
Аналитик спрогнозировал рост цен на платину в 2027 году - 02.11.2026, ПРАЙМ
Аналитик спрогнозировал рост цен на платину в 2027 году
Мировые цены на платину увеличатся почти на 20%, до 1700 долларов за тройскую унцию, в среднем в следующем году, следует из слов старшего аналитика по... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:47+0300
2026-11-02T13:47+0300
2026-11-02T13:47+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на платину увеличатся почти на 20%, до 1700 долларов за тройскую унцию, в среднем в следующем году, следует из слов старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в компании "Эйлер" Никанора Халина для РИА Новости.
Биржевая стоимость платины в мире упала до минимума более чем за год, следует из данных торгов. И только за октябрь котировки обвалились на 16,5%.
"Мы ждем, что цены на платину восстановятся до, в среднем, 1700 долларов за унцию в 2027 году (c текущих 1435 долларов за унцию)", - сказал Халин.
Следовательно, стоимость драгметалла вырастет на 18,5% в годовом выражении.
По словам Халина, текущая коррекция цены на платину связана в первую очередь со снижением цен на золото.
"Однако из-за малого объема рынка (и, как следствие, более высокой волатильности), цены на платину с начала 2026 года упали сильнее (золото на 10%, платина на 32% за период)", - заключил он.
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Аналитик спрогнозировал рост цен на платину в 2027 году
Аналитик Халин: мировые цены на платину увеличатся почти на 20%
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на платину увеличатся почти на 20%, до 1700 долларов за тройскую унцию, в среднем в следующем году, следует из слов старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в компании "Эйлер" Никанора Халина для РИА Новости.
Биржевая стоимость платины в мире упала до минимума более чем за год, следует из данных торгов. И только за октябрь котировки обвалились на 16,5%.
"Мы ждем, что цены на платину восстановятся до, в среднем, 1700 долларов за унцию в 2027 году (c текущих 1435 долларов за унцию)", - сказал Халин.
Следовательно, стоимость драгметалла вырастет на 18,5% в годовом выражении.
По словам Халина, текущая коррекция цены на платину связана в первую очередь со снижением цен на золото.
"Однако из-за малого объема рынка (и, как следствие, более высокой волатильности), цены на платину с начала 2026 года упали сильнее (золото на 10%, платина на 32% за период)", - заключил он.