https://1prime.ru/20261102/analitik-874859164.html

Аналитик спрогнозировал рост цен на платину в 2027 году

Аналитик спрогнозировал рост цен на платину в 2027 году - 02.11.2026, ПРАЙМ

Аналитик спрогнозировал рост цен на платину в 2027 году

Мировые цены на платину увеличатся почти на 20%, до 1700 долларов за тройскую унцию, в среднем в следующем году, следует из слов старшего аналитика по... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:47+0300

2026-11-02T13:47+0300

2026-11-02T13:47+0300

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874859164.jpg?1793616445

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на платину увеличатся почти на 20%, до 1700 долларов за тройскую унцию, в среднем в следующем году, следует из слов старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему секторам в компании "Эйлер" Никанора Халина для РИА Новости. Биржевая стоимость платины в мире упала до минимума более чем за год, следует из данных торгов. И только за октябрь котировки обвалились на 16,5%. "Мы ждем, что цены на платину восстановятся до, в среднем, 1700 долларов за унцию в 2027 году (c текущих 1435 долларов за унцию)", - сказал Халин. Следовательно, стоимость драгметалла вырастет на 18,5% в годовом выражении. По словам Халина, текущая коррекция цены на платину связана в первую очередь со снижением цен на золото. "Однако из-за малого объема рынка (и, как следствие, более высокой волатильности), цены на платину с начала 2026 года упали сильнее (золото на 10%, платина на 32% за период)", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40