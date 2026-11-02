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Чистый убыток Anthropic за три квартала вырос в 4 раза

Чистый убыток Anthropic за три квартала вырос в 4 раза - 02.11.2026, ПРАЙМ

Чистый убыток Anthropic за три квартала вырос в 4 раза

Чистый убыток разработчика искусственного интеллекта Anthropic по итогам первых трех кварталов 2026 года года увеличился в 4 раза по отношению к аналогичному... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:20+0300

2026-11-02T18:20+0300

2026-11-02T18:20+0300

технологии

финансы

сан-франциско

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток разработчика искусственного интеллекта Anthropic по итогам первых трех кварталов 2026 года года увеличился в 4 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 года - до 104,039 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненный убыток на акцию, приходящийся на акционеров Anthropic, составил 50,1 доллара против 13,9 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период подскочила в 13 раз - до 33,242 миллиарда долларов. Только в третьем квартале чистый убыток вырос почти вдвое в годовом выражении - до 23,291 миллиарда долларов, при этом во втором квартале убыток составлял 66,309 миллиарда. Выручка увеличилась в 12 раз и составила 23,291 миллиарда долларов. Операционные затраты Anthropic в прошлом квартале составили 17,523 миллиарда долларов против 233 миллионов долларов годом ранее. Компания отмечает, что по состоянию на 30 сентября 2026 года разработанную Anthropic ИИ-модель Claude используют более 11 900 предприятий с годовой выручкой в 100 тысяч долларов, более 1900 предприятий с выручкой в 1 миллион долларов, а также около 250 организаций с выручкой в 10 миллионов долларов. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, сан-франциско