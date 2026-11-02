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Чистый убыток Anthropic за три квартала вырос в 4 раза - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Чистый убыток Anthropic за три квартала вырос в 4 раза
Чистый убыток Anthropic за три квартала вырос в 4 раза - 02.11.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток Anthropic за три квартала вырос в 4 раза
Чистый убыток разработчика искусственного интеллекта Anthropic по итогам первых трех кварталов 2026 года года увеличился в 4 раза по отношению к аналогичному... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:20+0300
2026-11-02T18:20+0300
технологии
финансы
сан-франциско
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток разработчика искусственного интеллекта Anthropic по итогам первых трех кварталов 2026 года года увеличился в 4 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 года - до 104,039 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненный убыток на акцию, приходящийся на акционеров Anthropic, составил 50,1 доллара против 13,9 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период подскочила в 13 раз - до 33,242 миллиарда долларов. Только в третьем квартале чистый убыток вырос почти вдвое в годовом выражении - до 23,291 миллиарда долларов, при этом во втором квартале убыток составлял 66,309 миллиарда. Выручка увеличилась в 12 раз и составила 23,291 миллиарда долларов. Операционные затраты Anthropic в прошлом квартале составили 17,523 миллиарда долларов против 233 миллионов долларов годом ранее. Компания отмечает, что по состоянию на 30 сентября 2026 года разработанную Anthropic ИИ-модель Claude используют более 11 900 предприятий с годовой выручкой в 100 тысяч долларов, более 1900 предприятий с выручкой в 1 миллион долларов, а также около 250 организаций с выручкой в 10 миллионов долларов. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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40
технологии, финансы, сан-франциско
Технологии, Финансы, Сан-Франциско
18:20 02.11.2026
 
Чистый убыток Anthropic за три квартала вырос в 4 раза

Чистый убыток Anthropic за три квартала 2026 года вырос в четыре раза

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток разработчика искусственного интеллекта Anthropic по итогам первых трех кварталов 2026 года года увеличился в 4 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 года - до 104,039 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.
Разводненный убыток на акцию, приходящийся на акционеров Anthropic, составил 50,1 доллара против 13,9 доллара годом ранее. Выручка за отчетный период подскочила в 13 раз - до 33,242 миллиарда долларов.
Только в третьем квартале чистый убыток вырос почти вдвое в годовом выражении - до 23,291 миллиарда долларов, при этом во втором квартале убыток составлял 66,309 миллиарда. Выручка увеличилась в 12 раз и составила 23,291 миллиарда долларов.
Операционные затраты Anthropic в прошлом квартале составили 17,523 миллиарда долларов против 233 миллионов долларов годом ранее.
Компания отмечает, что по состоянию на 30 сентября 2026 года разработанную Anthropic ИИ-модель Claude используют более 11 900 предприятий с годовой выручкой в 100 тысяч долларов, более 1900 предприятий с выручкой в 1 миллион долларов, а также около 250 организаций с выручкой в 10 миллионов долларов.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
 
ТехнологииФинансыСан-Франциско
 
 
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