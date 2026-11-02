https://1prime.ru/20261102/aurus-874856340.html

Aurus снизит цену самой популярной модели Senat

Aurus снизит цену самой популярной модели Senat - 02.11.2026, ПРАЙМ

Aurus снизит цену самой популярной модели Senat

Российский премиальный автомобильный бренд Aurus снизит на 10 миллионов рублей цену самой популярной модели Senat - так компания хочет поскорее распродать... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:14+0300

2026-11-02T13:14+0300

2026-11-02T13:14+0300

бизнес

aurus

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874856340.jpg?1793614445

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский премиальный автомобильный бренд Aurus снизит на 10 миллионов рублей цену самой популярной модели Senat - так компания хочет поскорее распродать автомобили 2026 года выпуска, сообщает Telegram-канал Mash. "Покупателям предлагают премиальный российский седан за 40 миллионов рублей вместо обычных 49-50 миллионов. Речь о нескольких машинах нынешней версии. Так в фирме рассчитывают с помощью эксклюзивного предложения приблизиться к выполнению плана продаж. В 2027 году эта версия, по словам продавцов, будет стоить минимум 50-52 миллиона рублей", - пишет интернет-издание. Сообщается, что рестайлинговый Senat пока доступен только под заказ - от 49 миллионов рублей. Готовых машин нет, выдачу обещают в апреле-июне 2027 года, пишет Mash. По данным интернет-издания, при оформлении сейчас продавцы обещают сохранить стоимость, в следующем году стартовая цена обновленного седана должна вырасти минимум до 55 миллионов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, aurus