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Aurus снизит цену самой популярной модели Senat - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Aurus снизит цену самой популярной модели Senat
Aurus снизит цену самой популярной модели Senat - 02.11.2026, ПРАЙМ
Aurus снизит цену самой популярной модели Senat
Российский премиальный автомобильный бренд Aurus снизит на 10 миллионов рублей цену самой популярной модели Senat - так компания хочет поскорее распродать... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:14+0300
2026-11-02T13:14+0300
бизнес
aurus
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский премиальный автомобильный бренд Aurus снизит на 10 миллионов рублей цену самой популярной модели Senat - так компания хочет поскорее распродать автомобили 2026 года выпуска, сообщает Telegram-канал Mash. "Покупателям предлагают премиальный российский седан за 40 миллионов рублей вместо обычных 49-50 миллионов. Речь о нескольких машинах нынешней версии. Так в фирме рассчитывают с помощью эксклюзивного предложения приблизиться к выполнению плана продаж. В 2027 году эта версия, по словам продавцов, будет стоить минимум 50-52 миллиона рублей", - пишет интернет-издание. Сообщается, что рестайлинговый Senat пока доступен только под заказ - от 49 миллионов рублей. Готовых машин нет, выдачу обещают в апреле-июне 2027 года, пишет Mash. По данным интернет-издания, при оформлении сейчас продавцы обещают сохранить стоимость, в следующем году стартовая цена обновленного седана должна вырасти минимум до 55 миллионов рублей.
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192
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, aurus
Бизнес, Aurus
13:14 02.11.2026
 
Aurus снизит цену самой популярной модели Senat

Mash: Aurus снизит на 10 миллионов рублей цену самой популярной модели Senat

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский премиальный автомобильный бренд Aurus снизит на 10 миллионов рублей цену самой популярной модели Senat - так компания хочет поскорее распродать автомобили 2026 года выпуска, сообщает Telegram-канал Mash.
"Покупателям предлагают премиальный российский седан за 40 миллионов рублей вместо обычных 49-50 миллионов. Речь о нескольких машинах нынешней версии. Так в фирме рассчитывают с помощью эксклюзивного предложения приблизиться к выполнению плана продаж. В 2027 году эта версия, по словам продавцов, будет стоить минимум 50-52 миллиона рублей", - пишет интернет-издание.
Сообщается, что рестайлинговый Senat пока доступен только под заказ - от 49 миллионов рублей. Готовых машин нет, выдачу обещают в апреле-июне 2027 года, пишет Mash.
По данным интернет-издания, при оформлении сейчас продавцы обещают сохранить стоимость, в следующем году стартовая цена обновленного седана должна вырасти минимум до 55 миллионов рублей.
 
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