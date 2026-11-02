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Три крупнейшие авиакомпании Китая могут завершить 2026 год с убытками

Три крупнейшие авиакомпании Китая могут завершить 2026 год с убытками - 02.11.2026, ПРАЙМ

Три крупнейшие авиакомпании Китая могут завершить 2026 год с убытками

Три крупнейшие авиакомпании Китая - Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines - могут завершить 2026 год с чистыми убытками из-за резкого... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:25+0300

2026-11-02T12:25+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Три крупнейшие авиакомпании Китая - Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines - могут завершить 2026 год с чистыми убытками из-за резкого роста цен на авиатопливо, низких внутренних тарифов и сбоев из-за тайфунов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оценки аналитиков. "Три крупнейшие авиакомпании Китая могут понести убытки по итогам всего года после того, как их результаты за третий квартал оказались намного хуже, чем в прошлом году, так как рост цен на авиатопливо, низкие внутренние тарифы и перебои в работе из-за тайфунов привели к тому, что этот период, который обычно является самым прибыльным, оказался провальным", - передает агентство. Согласно оценкам аналитиков, которые приводит издание, LSEG, Air China и China Eastern могут получить седьмой подряд годовой чистый убыток после пандемии COVID-19. China Southern, которая вернулась к прибыли в 2025 году впервые с 2019-го, также может снова уйти в минус. Как передает Рейтер, в третьем квартале чистая прибыль Air China упала на 92,6% к прошлому году, до 270,6 миллиона юаней (около 40,6 миллиона долларов), а China Eastern - на 98,2%, до 64 миллионов юаней (примерно 9,6 миллиона долларов). China Southern получила чистый убыток в 609 миллионов юаней (около 91 миллиона долларов) против прибыли 3,84 миллиарда юаней годом ранее. За первые девять месяцев все три перевозчика были убыточными, хотя за аналогичный период 2025 года получали прибыль, пишет агентство. Отмечается, что третий квартал обычно является самым сильным для китайских авиакомпаний благодаря пику летнего сезона. Стоимость авиатоплива более чем удвоилась с конца февраля, уточняет издание. Китайские перевозчики хеджируют значительно меньшую долю топлива, чем многие конкуренты в Азии и Европе, поэтому сильнее зависят от колебаний нефтяных цен. Дополнительное давление оказали слабые внутренние тарифы на фоне высокой конкуренции, в том числе со стороны высокоскоростных поездов, пишет Рейтер. Так, по оценке китайской финансовой компании Huatai Securities, доходность Air China, отражающая уровень тарифов, в третьем квартале снизилась на 5%.

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бизнес, мировая экономика, китай, азия, европа, air china, china eastern