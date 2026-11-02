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Инвесторы взяли тактическую паузу

Инвесторы взяли тактическую паузу - 02.11.2026, ПРАЙМ

Инвесторы взяли тактическую паузу

После подхода к сильному сопротивлению у 2550 п. индекс Мосбиржи прошел через волну фиксации прибыли и сегодня торгуется в умеренном минусе чуть ниже круглых... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:46+0300

2026-11-02T12:46+0300

2026-11-02T13:17+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. После подхода к сильному сопротивлению у 2550 п. индекс Мосбиржи прошел через волну фиксации прибыли и сегодня торгуется в умеренном минусе чуть ниже круглых 2500 п. В начале недели на покупательский интерес давит откат нефтяных цен ниже $110. При этом рубль пошел на ослабление с окончанием налогового периода, что благоприятно для акций экспортеров. Ключевым фактором для сентимента остается геополитика. С одной стороны, оптимизм поддерживают обсуждение совместных экономических проектов с США и ожидания трехсторонних переговоров представителей РФ-США-Украины в Абу-Даби. С другой стороны, дата этих переговоров до сих пор не определена, что вносит некоторую нервозность. Как, впрочем, и возобновившиеся атаки украинских БПЛА на российскую энергетическую инфраструктуру. Настораживать могут и риски подобных инцидентов в День народного единства 4 ноября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что масштабные атаки в этот день могут повлиять на настроение Москвы в вопросе возобновления переговоров.В фокусе внимания инвесторов остаются финансовые и операционные результаты компаний за третий квартал, а также другие корпоративные события. На этой неделе "Европлан" опубликует отчетность по РСБУ за 9 мес., советы директоров ВТБ и "Роснефти" рассмотрят вопросы о дивидендах.Кроме того, в ближайшее время предстоит ряд важных официальных публикаций. Минфин сообщит об объеме операций с валютой в рамках бюджетного правила до начала декабря. Банк России 5 ноября опубликует резюме октябрьского заседания по ключевой ставке и комментарий к среднесрочному прогнозу, а на следующий день Росстат представит недельные данные по инфляции.На глобальных рынках инвесторы прежде всего будут следить за ситуацией на Ближнем Востоке, ценами на нефть и инфляцией. Отдельная тема – риски окупаемости вложений в секторе ИИ, они беспокоят биржевиков по обе стороны океана. ФРС на прошлой неделе сохранила ставку без изменений, однако комментарии регулятора усилили ожидания ее повышения в декабре. Осторожность в начале недели может вызывать и приближение промежуточных выборов в США 3 ноября.Из макроэкономической статистики выделим октябрьские индексы деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг Китая, еврозоны и США, а также отчет о состоянии американского рынка труда за октябрь. Продолжается сезон квартальной отчетности: в ближайшие дни инвесторы оценят результаты Apple, Qualcomm, McDonald’s и др.Участники торгов начинают ощущать потребность в свежих новостных драйверах для продолжения роста. Таковым может стать прояснение с датой мирных переговоров в Абу-Даби. Базово ждем индекс Мосбиржи в рамках 2460-2560 п.Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

сша

абу-даби

иран

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2026

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Александр Бахтин https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Бахтин https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg

мнения аналитиков, рынок, сша, абу-даби, иран, дональд трамп, александр бахтин, мосбиржа, атэс, ецб