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Банк "Пересвет" подал иск к бывшей европейской "дочке" ВТБ - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Банк "Пересвет" подал иск к бывшей европейской "дочке" ВТБ
Банк "Пересвет" подал иск к бывшей европейской "дочке" ВТБ - 02.11.2026, ПРАЙМ
Банк "Пересвет" подал иск к бывшей европейской "дочке" ВТБ
Банк "Пересвет" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 379 тысяч евро (около 34 миллионов рублей по текущему курсу) с немецкого банка OWH SE (прежнее... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:30+0300
2026-11-02T15:33+0300
финансы
банки
россия
втб
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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Банк "Пересвет" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 379 тысяч евро (около 34 миллионов рублей по текущему курсу) с немецкого банка OWH SE (прежнее наименование – VTB Bank Europe), бывшей европейской "дочки" банка ВТБ, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил 15 октября, к его рассмотрению суд приступит через месяц. Основания заявленных требований пока не приводятся. В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. Из-за запрета бывшей материнской компании на использование названия VTB Bank Europe финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank). Европейский центральный банк в августе 2024 года принял решение об отзыве банковской лицензии у Ost-West Handelsbank в рамках надзорных полномочий.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, банки, россия, втб
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ
15:30 02.11.2026 (обновлено: 15:33 02.11.2026)
 
Банк "Пересвет" подал иск к бывшей европейской "дочке" ВТБ

Банк "Пересвет" просит суд взыскать 34 миллиона рублей с немецкого банка OWH SE

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Банк "Пересвет" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 379 тысяч евро (около 34 миллионов рублей по текущему курсу) с немецкого банка OWH SE (прежнее наименование – VTB Bank Europe), бывшей европейской "дочки" банка ВТБ, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил 15 октября, к его рассмотрению суд приступит через месяц. Основания заявленных требований пока не приводятся.
В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.
Из-за запрета бывшей материнской компании на использование названия VTB Bank Europe финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank).
Европейский центральный банк в августе 2024 года принял решение об отзыве банковской лицензии у Ost-West Handelsbank в рамках надзорных полномочий.
 
ФинансыБанкиРОССИЯВТБ
 
 
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