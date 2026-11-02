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Банк "Пересвет" подал иск к бывшей европейской "дочке" ВТБ

Банк "Пересвет" подал иск к бывшей европейской "дочке" ВТБ - 02.11.2026, ПРАЙМ

Банк "Пересвет" подал иск к бывшей европейской "дочке" ВТБ

Банк "Пересвет" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 379 тысяч евро (около 34 миллионов рублей по текущему курсу) с немецкого банка OWH SE (прежнее... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:30+0300

2026-11-02T15:30+0300

2026-11-02T15:33+0300

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Банк "Пересвет" просит арбитражный суд Москвы взыскать около 379 тысяч евро (около 34 миллионов рублей по текущему курсу) с немецкого банка OWH SE (прежнее наименование – VTB Bank Europe), бывшей европейской "дочки" банка ВТБ, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил 15 октября, к его рассмотрению суд приступит через месяц. Основания заявленных требований пока не приводятся. В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. Из-за запрета бывшей материнской компании на использование названия VTB Bank Europe финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank). Европейский центральный банк в августе 2024 года принял решение об отзыве банковской лицензии у Ost-West Handelsbank в рамках надзорных полномочий.

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финансы, банки, россия, втб