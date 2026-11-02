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Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой
Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой - 02.11.2026, ПРАЙМ
Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой
Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов, рассказали в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:22+0300
2026-11-02T16:22+0300
технологии
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874867877.jpg?1793625757
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов, рассказали в компании. Ранее в понедельник хостинг-провайдер сообщал о сбое в работе России. Компания восстанавливает работу дата-центров. "В ночь на 2 ноября 2026 года наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов", - говорится в сообщении. По обновленной информации по инциденту, масштабная атака на инфраструктуру Beget и вызванные ею последствия временно препятствуют исполнению части обязательств по предоставлению услуг. В компании добавили, что специалисты непрерывно работают над восстановлением инфраструктуры и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть сервисы к полноценной работе. При этом Beget продолжает оценивать масштаб последствий атаки, поэтому пока не может назвать точные сроки полного восстановления всех сервисов. "Мы понимаем, насколько критична доступность наших услуг для ваших проектов, и прикладываем все усилия для скорейшего восстановления работы", - заключили в компании.
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192
40
192
40
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5
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192
40
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
16:22 02.11.2026
 
Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой

Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов, рассказали в компании.
Ранее в понедельник хостинг-провайдер сообщал о сбое в работе России. Компания восстанавливает работу дата-центров.
"В ночь на 2 ноября 2026 года наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов", - говорится в сообщении.
По обновленной информации по инциденту, масштабная атака на инфраструктуру Beget и вызванные ею последствия временно препятствуют исполнению части обязательств по предоставлению услуг.
В компании добавили, что специалисты непрерывно работают над восстановлением инфраструктуры и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть сервисы к полноценной работе.
При этом Beget продолжает оценивать масштаб последствий атаки, поэтому пока не может назвать точные сроки полного восстановления всех сервисов.
"Мы понимаем, насколько критична доступность наших услуг для ваших проектов, и прикладываем все усилия для скорейшего восстановления работы", - заключили в компании.
 
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