https://1prime.ru/20261102/beget-874867877.html

Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой

Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой - 02.11.2026, ПРАЙМ

Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой

Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов, рассказали в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:22+0300

2026-11-02T16:22+0300

2026-11-02T16:22+0300

технологии

бизнес

россия

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Хостинг-провайдер Beget столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов, рассказали в компании. Ранее в понедельник хостинг-провайдер сообщал о сбое в работе России. Компания восстанавливает работу дата-центров. "В ночь на 2 ноября 2026 года наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов", - говорится в сообщении. По обновленной информации по инциденту, масштабная атака на инфраструктуру Beget и вызванные ею последствия временно препятствуют исполнению части обязательств по предоставлению услуг. В компании добавили, что специалисты непрерывно работают над восстановлением инфраструктуры и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть сервисы к полноценной работе. При этом Beget продолжает оценивать масштаб последствий атаки, поэтому пока не может назвать точные сроки полного восстановления всех сервисов. "Мы понимаем, насколько критична доступность наших услуг для ваших проектов, и прикладываем все усилия для скорейшего восстановления работы", - заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия