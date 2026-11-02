https://1prime.ru/20261102/belgiya-874880194.html
Бельгия не уступит ЕС в вопросе использования российских активов, пишут СМИ
Бельгия не уступит ЕС в вопросе использования российских активов, пишут СМИ - 02.11.2026, ПРАЙМ
Бельгия не уступит ЕС в вопросе использования российских активов, пишут СМИ
Возможная отставка премьер-министра Бельгии Барта де Вевера не изменит позицию страны по использованию замороженных российских активов для финансирования... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T22:59+0300
2026-11-02T22:59+0300
2026-11-02T22:59+0300
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замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Возможная отставка премьер-министра Бельгии Барта де Вевера не изменит позицию страны по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, поскольку против этой схемы выступают все бельгийские политические силы независимо от их разногласий по другим вопросам, пишет европейское издание Rapporteur. В понедельник де Вевер предложил королю Филиппу отставку правительства после провала переговоров между партиями правящей коалиции о сокращении бюджетного дефицита. Монарх отложил решение по прошению премьера и объявил о консультациях с лидерами партий парламентского большинства. "Не стоит заблуждаться: даже без Барта де Вевера во главе правительства ни один будущий кабинет Бельгии не станет поспешно одобрять репарационный кредит с использованием российских активов для финансирования Украины", - отмечает издание. Как отмечает Rapporteur, в некоторых политических кругах Евросоюза сохраняется надежда, что уход де Вевера позволит возобновить продвижение ранее заблокированной схемы кредита для Украины за счет замороженных российских активов. Однако издание считает такие расчеты необоснованными. По его оценкам, сопротивление бельгийского премьера использованию российских средств пользуется широкой поддержкой среди всех политических сил страны, несмотря на глубокие разногласия между ними по другим вопросам. "Мало что указывает на то, что смена руководства Бельгии приведет к каким-либо существенным изменениям этого подхода, поскольку сопротивление де Вевера пользовалось исключительно широкой поддержкой во всем политическом спектре страны", - пишет Rapporteur. Издание подчеркивает, что Бельгия остается разделенной по культурным, языковым и политическим вопросам, однако в отношении этой схемы финансирования Киева демонстрирует завидное единство. Rapporteur напоминает, что на декабрьском саммите ЕС в 2025 году де Вевер сумел заблокировать продвижение схемы, которую активно поддерживал канцлер Германии Фридрих Мерц. План предполагал использование замороженных российских активов, значительная часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear, для финансирования Украины. Бельгийские власти ранее неоднократно указывали на юридические и финансовые риски подобного механизма, включая возможность предъявления претензий к бельгийскому государству и Euroclear. Между тем внутриполитический кризис в Бельгии остается неразрешенным. Как пишет Rapporteur, глава МИД страны Максим Прево оценил вероятность проведения досрочных парламентских выборов в 50%. Король Филипп намерен провести консультации с руководителями партий правящей коалиции, после чего вновь принять де Вевера 6 ноября. Россия неоднократно заявляла, что рассматривает возможное изъятие своих суверенных активов как незаконное присвоение собственности, и предупреждала о принятии ответных мер. Российские власти также указывали, что подобные действия подрывают доверие к западной финансовой системе.
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мировая экономика, бельгия, украина, ес, россия, замороженные российские активы
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, ЕС, РОССИЯ, замороженные российские активы
Бельгия не уступит ЕС в вопросе использования российских активов, пишут СМИ
Rapporteur: отставка де Вевера не изменит позицию Бельгии по российским активам
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Возможная отставка премьер-министра Бельгии Барта де Вевера не изменит позицию страны по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, поскольку против этой схемы выступают все бельгийские политические силы независимо от их разногласий по другим вопросам, пишет европейское издание Rapporteur.
В понедельник де Вевер предложил королю Филиппу отставку правительства после провала переговоров между партиями правящей коалиции о сокращении бюджетного дефицита. Монарх отложил решение по прошению премьера и объявил о консультациях с лидерами партий парламентского большинства.
"Не стоит заблуждаться: даже без Барта де Вевера во главе правительства ни один будущий кабинет Бельгии не станет поспешно одобрять репарационный кредит с использованием российских активов для финансирования Украины", - отмечает издание.
Как отмечает Rapporteur, в некоторых политических кругах Евросоюза сохраняется надежда, что уход де Вевера позволит возобновить продвижение ранее заблокированной схемы кредита для Украины за счет замороженных российских активов. Однако издание считает такие расчеты необоснованными. По его оценкам, сопротивление бельгийского премьера использованию российских средств пользуется широкой поддержкой среди всех политических сил страны, несмотря на глубокие разногласия между ними по другим вопросам.
"Мало что указывает на то, что смена руководства Бельгии приведет к каким-либо существенным изменениям этого подхода, поскольку сопротивление де Вевера пользовалось исключительно широкой поддержкой во всем политическом спектре страны", - пишет Rapporteur.
Издание подчеркивает, что Бельгия остается разделенной по культурным, языковым и политическим вопросам, однако в отношении этой схемы финансирования Киева демонстрирует завидное единство.
Rapporteur напоминает, что на декабрьском саммите ЕС в 2025 году де Вевер сумел заблокировать продвижение схемы, которую активно поддерживал канцлер Германии Фридрих Мерц. План предполагал использование замороженных российских активов, значительная часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear, для финансирования Украины.
Бельгийские власти ранее неоднократно указывали на юридические и финансовые риски подобного механизма, включая возможность предъявления претензий к бельгийскому государству и Euroclear.
Между тем внутриполитический кризис в Бельгии остается неразрешенным. Как пишет Rapporteur, глава МИД страны Максим Прево оценил вероятность проведения досрочных парламентских выборов в 50%. Король Филипп намерен провести консультации с руководителями партий правящей коалиции, после чего вновь принять де Вевера 6 ноября.
Россия неоднократно заявляла, что рассматривает возможное изъятие своих суверенных активов как незаконное присвоение собственности, и предупреждала о принятии ответных мер. Российские власти также указывали, что подобные действия подрывают доверие к западной финансовой системе.