https://1prime.ru/20261102/belkacar-874868474.html

Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов

Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов - 02.11.2026, ПРАЙМ

Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов

Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить после сбоев работу приложения в течение пары часов, сообщили РИА Новости в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:31+0300

2026-11-02T16:31+0300

2026-11-02T16:31+0300

бизнес

финансы

belkacar

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить после сбоев работу приложения в течение пары часов, сообщили РИА Новости в компании. Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сообщала ранее в понедельник компания. Проблема, пояснили РИА Новости в компании, связана с крупной инфраструктурной аварией у внешнего партнера - провайдера Beget, который отвечает за связь приложения с серверами. "Техническая команда BelkaCar перевела сервис на альтернативного подрядчика и в течение следующих пары часов сервис снова будет полностью доступен", - сообщили в компании. Компания сделает перерасчет для зависших аренд после восстановления работы сервиса. Для этого пользователям нужно написать на почту поддержки, указать номер телефона, к которому привязан аккаунт, и точное время, когда была физически закончена аренда. В понедельник хостинг-провайдер Beget сообщил, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, belkacar