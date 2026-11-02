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Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов
Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов - 02.11.2026, ПРАЙМ
Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов
Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить после сбоев работу приложения в течение пары часов, сообщили РИА Новости в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:31+0300
2026-11-02T16:31+0300
бизнес
финансы
belkacar
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874868474.jpg?1793626306
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить после сбоев работу приложения в течение пары часов, сообщили РИА Новости в компании. Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сообщала ранее в понедельник компания. Проблема, пояснили РИА Новости в компании, связана с крупной инфраструктурной аварией у внешнего партнера - провайдера Beget, который отвечает за связь приложения с серверами. "Техническая команда BelkaCar перевела сервис на альтернативного подрядчика и в течение следующих пары часов сервис снова будет полностью доступен", - сообщили в компании. Компания сделает перерасчет для зависших аренд после восстановления работы сервиса. Для этого пользователям нужно написать на почту поддержки, указать номер телефона, к которому привязан аккаунт, и точное время, когда была физически закончена аренда. В понедельник хостинг-провайдер Beget сообщил, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
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4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
бизнес, финансы, belkacar
Бизнес, Финансы, BelkaCar
16:31 02.11.2026
 
Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов

Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить работу приложения в течение пары часов

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить после сбоев работу приложения в течение пары часов, сообщили РИА Новости в компании.
Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сообщала ранее в понедельник компания. Проблема, пояснили РИА Новости в компании, связана с крупной инфраструктурной аварией у внешнего партнера - провайдера Beget, который отвечает за связь приложения с серверами.
"Техническая команда BelkaCar перевела сервис на альтернативного подрядчика и в течение следующих пары часов сервис снова будет полностью доступен", - сообщили в компании.
Компания сделает перерасчет для зависших аренд после восстановления работы сервиса. Для этого пользователям нужно написать на почту поддержки, указать номер телефона, к которому привязан аккаунт, и точное время, когда была физически закончена аренда.
В понедельник хостинг-провайдер Beget сообщил, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
 
БизнесФинансыBelkaCar
 
 
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