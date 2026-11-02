https://1prime.ru/20261102/belkacar-874868474.html
Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов
Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов - 02.11.2026, ПРАЙМ
Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов
Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить после сбоев работу приложения в течение пары часов, сообщили РИА Новости в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:31+0300
2026-11-02T16:31+0300
2026-11-02T16:31+0300
бизнес
финансы
belkacar
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить после сбоев работу приложения в течение пары часов, сообщили РИА Новости в компании.
Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сообщала ранее в понедельник компания. Проблема, пояснили РИА Новости в компании, связана с крупной инфраструктурной аварией у внешнего партнера - провайдера Beget, который отвечает за связь приложения с серверами.
"Техническая команда BelkaCar перевела сервис на альтернативного подрядчика и в течение следующих пары часов сервис снова будет полностью доступен", - сообщили в компании.
Компания сделает перерасчет для зависших аренд после восстановления работы сервиса. Для этого пользователям нужно написать на почту поддержки, указать номер телефона, к которому привязан аккаунт, и точное время, когда была физически закончена аренда.
В понедельник хостинг-провайдер Beget сообщил, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
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бизнес, финансы, belkacar
Бизнес, Финансы, BelkaCar
Каршеринг BelkaCar восстановит работу приложения в течение пары часов
Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить работу приложения в течение пары часов
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Каршеринг BelkaCar планирует полностью восстановить после сбоев работу приложения в течение пары часов, сообщили РИА Новости в компании.
Работа приложения каршеринга BelkaCar была нарушена из-за сбоя, сообщала ранее в понедельник компания. Проблема, пояснили РИА Новости в компании, связана с крупной инфраструктурной аварией у внешнего партнера - провайдера Beget, который отвечает за связь приложения с серверами.
"Техническая команда BelkaCar перевела сервис на альтернативного подрядчика и в течение следующих пары часов сервис снова будет полностью доступен", - сообщили в компании.
Компания сделает перерасчет для зависших аренд после восстановления работы сервиса. Для этого пользователям нужно написать на почту поддержки, указать номер телефона, к которому привязан аккаунт, и точное время, когда была физически закончена аренда.
В понедельник хостинг-провайдер Beget сообщил, что столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.