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Клиенты Binance вывели 5 миллиардов долларов после взлома биржи, пишет FT

Клиенты Binance вывели 5 миллиардов долларов после взлома биржи, пишет FT - 02.11.2026, ПРАЙМ

Клиенты Binance вывели 5 миллиардов долларов после взлома биржи, пишет FT

Клиенты крупнейшей криптовалютной биржи Binance вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов после возобновления такой возможности вслед за ее взломом,... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:18+0300

2026-11-02T14:18+0300

2026-11-02T14:18+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Клиенты крупнейшей криптовалютной биржи Binance вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов после возобновления такой возможности вслед за ее взломом, пишет газета Financial Times. "К утру понедельника пользователи вывели в общей сложности 4,9 миллиарда долларов после возвращения возможности вывода средств", - пишет издание со ссылкой на аналитическую платформу DefiLlama. Эта сумма эквивалентна примерно 3% от объема активов, хранившихся на бирже накануне взлома, отмечается в материале. Binance сообщила в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома, затронувшего активы на 6,3 миллиарда долларов. Затем биржа уведомила, что пользователи вывели средства на сумму около 3,64 миллиарда долларов всего за девять с половиной часов.

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финансы, технологии, binance, financial times