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Binance покрыла 95% ущерба от взлома - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Binance покрыла 95% ущерба от взлома
Binance покрыла 95% ущерба от взлома - 02.11.2026, ПРАЙМ
Binance покрыла 95% ущерба от взлома
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила, что покрыла 95% суммы ущерба от взлома и работает над приобретением остальных 5% менее ликвидных... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:12+0300
2026-11-02T17:12+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила, что покрыла 95% суммы ущерба от взлома и работает над приобретением остальных 5% менее ликвидных токенов. На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. "Binance покрыла примерно 95% затронутой суммы. Остальные 5% составляют токены... Эти активы менее ликвидны, и их приобретение в необходимом объеме занимает больше времени. Мы продолжаем работать с партнерами в отрасли, чтобы завершить оставшиеся приобретения", - говорится в сообщении биржи в соцсети X. Компания отметила, что уже восполнила активы клиентов в виде BTC, ETH, USDT и других. Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times ранее в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.
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финансы, технологии, банки, binance, financial times
Финансы, Технологии, Банки, Binance, Financial Times
17:12 02.11.2026
 
Binance покрыла 95% ущерба от взлома

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance покрыла 95% ущерба от взлома

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила, что покрыла 95% суммы ущерба от взлома и работает над приобретением остальных 5% менее ликвидных токенов.
На прошлой неделе основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.
"Binance покрыла примерно 95% затронутой суммы. Остальные 5% составляют токены... Эти активы менее ликвидны, и их приобретение в необходимом объеме занимает больше времени. Мы продолжаем работать с партнерами в отрасли, чтобы завершить оставшиеся приобретения", - говорится в сообщении биржи в соцсети X.
Компания отметила, что уже восполнила активы клиентов в виде BTC, ETH, USDT и других.
Binance сообщала в воскресенье, что частично возобновила возможность вывода средств после взлома. Газета Financial Times ранее в понедельник написала, что после этого клиенты биржи вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов.
 
ФинансыТехнологииБанкиBinanceFinancial Times
 
 
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