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Юрист рассказала, могут ли россияне обратиться в суд с иском к Binance

Юрист рассказала, могут ли россияне обратиться в суд с иском к Binance - 02.11.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказала, могут ли россияне обратиться в суд с иском к Binance

Россияне, потерявшие деньги на иностранной криптобирже Binance из-за хакерской атаки, смогут обратиться в суды РФ, если компания официально откажет в... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T19:38+0300

2026-11-02T19:38+0300

2026-11-02T19:41+0300

финансы

россия

binance

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россияне, потерявшие деньги на иностранной криптобирже Binance из-за хакерской атаки, смогут обратиться в суды РФ, если компания официально откажет в компенсации или станет затягивать выплаты, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Основатель Binance Чанпэн Чжао ранее сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Представитель Binance рассказал РИА Новости, что криптобиржа покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU. "Если иностранная криптобиржа Binance официально откажет в компенсации россиянину или станет затягивать выплаты без объяснения причин, можно обратиться в суд в России. При этом необходимо собрать доказательную базу: скриншоты баланса, история транзакций, переписку с поддержкой биржи", - рассказала Браун. По ее словам, районный или арбитражный суд, в зависимости от того, кто обратился - физическое лицо или профессиональный инвестор - может принять иск потерпевшего из-за хакерской атаки по статье 402 ГПК РФ "Применение правил подсудности", если гражданин выводил криптоактивы или понес убытки в России, а также пополнял счет или проходил верификацию из РФ. По этой же статье иск примут, если ответчик распространяет рекламу, направленную на российских потребителей: например, на его сайте есть русский язык и цены в рублях. Однако, как отметила юрист, суд в России может и не принять иск, если судья не найдет оснований для принятия дела к производству из-за отсутствия у биржи представительства в РФ и имущества, а также сложности доказательства места исполнения договора или причинения вреда именно в России. Браун посоветовала до обращения в суд сделать скриншоты баланса, истории операций и переписки с поддержкой Binance, а также написать и отправить претензию в криптобиржу с требованием разъяснить порядок и сроки компенсации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, binance