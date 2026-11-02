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Московская биржа с 1 декабря запустит торги первыми криптовалютами

Московская биржа с 1 декабря запустит торги первыми криптовалютами - 02.11.2026, ПРАЙМ

Московская биржа с 1 декабря запустит торги первыми криптовалютами

Московская биржа с 1 декабря запустит торги первыми криптовалютами, а в дальнейшем перечень цифровых инструментов в целом будет расширяться, говорится в... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:28+0300

2026-11-02T16:28+0300

2026-11-02T16:28+0300

рынок

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нкц

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа с 1 декабря запустит торги первыми криптовалютами, а в дальнейшем перечень цифровых инструментов в целом будет расширяться, говорится в сообщении торговой площадки. С этого момента первый в России организованный рынок цифровых валют будет работать на основе закона "О цифровых валютах и цифровых правах", основные положения которого вступили в силу с 1 сентября, а отдельные нормы - вступят с июля и сентября будущего года. "На первом этапе ожидается заключение пилотных сделок при постепенном подключении участников к новому рынку по мере их готовности... В дальнейшем список цифровых валют и цифровых активов на бирже будет расширяться как за счет международных, так и российских инструментов", - говорится в сообщении биржи. "Интерес к новым операциям на бирже проявляют как участники торгов традиционными биржевыми инструментами и их клиенты, так и лица, проводящие операции с цифровыми валютами и цифровыми инструментами в рамках инвестиций и расчетов", - говорится там же. Торги будут проводиться с использованием технологий биржевого фондового рынка и с включением таких сделок в единый клиринг НКЦ. Расписание торгов совпадает с расписанием фондового рынка - с 6.50 до 23.50 мск. Перечень торгуемых инструментов вначале будет включать в себя биткоин, эфириум и USDT в безадресном и адресном режимах. С 1 декабря клиентам будут доступны сделки с цифровой валютой расчетами "сегодня", "завтра", а также инструменты управления ликвидностью - операции своп. Согласно законодательству, неквалифицированные инвесторы смогут покупать цифровую валюту после тестирования на сумму не более 300 тысяч рублей в год через одного брокера.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, финансы, нкц