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"Президент мира": у России появился новый союзник в ЕС, пишут СМИ - 02.11.2026, ПРАЙМ
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"Президент мира": у России появился новый союзник в ЕС, пишут СМИ
"Президент мира": у России появился новый союзник в ЕС, пишут СМИ - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Президент мира": у России появился новый союзник в ЕС, пишут СМИ
Илияна Йотова, выступающая за отмену санкций против России и переговоры с Владимиром Путиным, победила во втором туре президентских выборов в Болгарии и стала... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:54+0300
2026-11-02T18:54+0300
болгария
россия
украина
ес
европа
выборы
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Илияна Йотова, выступающая за отмену санкций против России и переговоры с Владимиром Путиным, победила во втором туре президентских выборов в Болгарии и стала первой женщиной-президентом страны, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание Jutarnji list.Как отмечает издание, после обработки 99,95% бюллетеней Йотова набрала 57,58% голосов — за нее проголосовали около 1,1 миллиона граждан. Ее соперник Андрей Гюров получил 39,47%, еще 2,95% избирателей не поддержали ни одного из кандидатов. В первом туре 25 октября ни один из кандидатов не получил большинства: Йотова лидировала с 34,6%, а Гюров получил 32%.Йотова — опытный политик и бывшая журналистка, построившая карьеру в Болгарской социалистической партии. С 2007 по 2017 год она представляла Болгарию в Европарламенте, а затем десять лет занимала пост вице-президента в кабинете Румена Радева.Издание подчеркивает, что Йотова выступает за продолжение европейской интеграции Болгарии, но одновременно — за улучшение отношений с Россией и отмену санкций против Москвы. Как и Радев, она призывает искать дипломатический выход из конфликта на Украине и в ходе кампании представляла себя "президентом мира", выступая за переговоры с Путиным. Ее соперник занимал жесткую прозападную позицию, выступая за помощь Украине и тесное сотрудничество с НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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болгария, россия, украина, ес, европа, выборы
БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, ЕВРОПА, Выборы
18:54 02.11.2026
 
"Президент мира": у России появился новый союзник в ЕС, пишут СМИ

JL: с победой Йотовой на выборах в Болгарии Россия получила нового союзника в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПразднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига
Празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Илияна Йотова, выступающая за отмену санкций против России и переговоры с Владимиром Путиным, победила во втором туре президентских выборов в Болгарии и стала первой женщиной-президентом страны, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание Jutarnji list.
Как отмечает издание, после обработки 99,95% бюллетеней Йотова набрала 57,58% голосов — за нее проголосовали около 1,1 миллиона граждан. Ее соперник Андрей Гюров получил 39,47%, еще 2,95% избирателей не поддержали ни одного из кандидатов. В первом туре 25 октября ни один из кандидатов не получил большинства: Йотова лидировала с 34,6%, а Гюров получил 32%.
Йотова — опытный политик и бывшая журналистка, построившая карьеру в Болгарской социалистической партии. С 2007 по 2017 год она представляла Болгарию в Европарламенте, а затем десять лет занимала пост вице-президента в кабинете Румена Радева.
Издание подчеркивает, что Йотова выступает за продолжение европейской интеграции Болгарии, но одновременно — за улучшение отношений с Россией и отмену санкций против Москвы. Как и Радев, она призывает искать дипломатический выход из конфликта на Украине и в ходе кампании представляла себя "президентом мира", выступая за переговоры с Путиным. Ее соперник занимал жесткую прозападную позицию, выступая за помощь Украине и тесное сотрудничество с НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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