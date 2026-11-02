https://1prime.ru/20261102/bolgariya-874874338.html

"Президент мира": у России появился новый союзник в ЕС, пишут СМИ

"Президент мира": у России появился новый союзник в ЕС, пишут СМИ - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Президент мира": у России появился новый союзник в ЕС, пишут СМИ

Илияна Йотова, выступающая за отмену санкций против России и переговоры с Владимиром Путиным, победила во втором туре президентских выборов в Болгарии и стала... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:54+0300

2026-11-02T18:54+0300

2026-11-02T18:54+0300

болгария

россия

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ес

европа

выборы

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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Илияна Йотова, выступающая за отмену санкций против России и переговоры с Владимиром Путиным, победила во втором туре президентских выборов в Болгарии и стала первой женщиной-президентом страны, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание Jutarnji list.Как отмечает издание, после обработки 99,95% бюллетеней Йотова набрала 57,58% голосов — за нее проголосовали около 1,1 миллиона граждан. Ее соперник Андрей Гюров получил 39,47%, еще 2,95% избирателей не поддержали ни одного из кандидатов. В первом туре 25 октября ни один из кандидатов не получил большинства: Йотова лидировала с 34,6%, а Гюров получил 32%.Йотова — опытный политик и бывшая журналистка, построившая карьеру в Болгарской социалистической партии. С 2007 по 2017 год она представляла Болгарию в Европарламенте, а затем десять лет занимала пост вице-президента в кабинете Румена Радева.Издание подчеркивает, что Йотова выступает за продолжение европейской интеграции Болгарии, но одновременно — за улучшение отношений с Россией и отмену санкций против Москвы. Как и Радев, она призывает искать дипломатический выход из конфликта на Украине и в ходе кампании представляла себя "президентом мира", выступая за переговоры с Путиным. Ее соперник занимал жесткую прозападную позицию, выступая за помощь Украине и тесное сотрудничество с НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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болгария, россия, украина, ес, европа, выборы