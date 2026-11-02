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На развитие сельского хозяйства в Чечне направили три миллиарда рублей
На развитие сельского хозяйства в Чечне направили три миллиарда рублей - 02.11.2026, ПРАЙМ
На развитие сельского хозяйства в Чечне направили три миллиарда рублей
Порядка 3 миллиардов рублей из федерального бюджета было направлено Чечне в 2026 году на развитие сельского хозяйства, сообщили в аппарате вице-премьера РФ... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:39+0300
2026-11-02T19:39+0300
2026-11-02T19:46+0300
сельское хозяйство
россия
чечня
дмитрий патрушев
рамзан кадыров
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Порядка 3 миллиардов рублей из федерального бюджета было направлено Чечне в 2026 году на развитие сельского хозяйства, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Вице-премьер совершил рабочую поездку в Чечню и оценил реализацию ключевых инфраструктурных и отраслевых проектов в регионе. "Одной из базовых отраслей для вас является агропромышленный комплекс. Правительство ежегодно поддерживает развитие АПК и сельских территорий в Чеченской Республике. В 2026 году на это направлено порядка 3 миллиарда рублей из федерального бюджета", - сообщил Патрушев, его слова привели в сообщении. "В 2025 году аграрии собрали рекордные объемы зерновых и масличных культур. Помимо этого, видим положительную динамику в развитии мясного и молочного животноводства", - добавил он. Также вице-премьер проверил ход уборочной кампании, включая уборку кукурузы и подготовку почвы к озимому севу. Патрушев подчеркнул важность своевременного обеспечения аграриев всеми необходимыми материально‑техническими ресурсами. Кроме того, Патрушев совместно с главой региона Рамзаном Кадыровым ознакомился с ходом строительства комплекса по переработке твердых коммунальных отходов. Отмечается, что производственная мощность объекта составит 350 тысяч тонн отходов в год. На его создание из федерального бюджета выделено порядка 5 миллиардов рублей. "После ввода в эксплуатацию предприятие станет важным элементом системы обращения с ТКО в регионе и будет обеспечивать обработку более половины образующихся в субъекте отходов", - говорится в сообщении аппарата.
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сельское хозяйство, россия, чечня, дмитрий патрушев, рамзан кадыров
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Дмитрий Патрушев, Рамзан Кадыров
На развитие сельского хозяйства в Чечне направили три миллиарда рублей
Патрушев: на развитие АПК в Чечне в 2026 году направили около трех миллиардов рублей
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Порядка 3 миллиардов рублей из федерального бюджета было направлено Чечне в 2026 году на развитие сельского хозяйства, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Вице-премьер совершил рабочую поездку в Чечню и оценил реализацию ключевых инфраструктурных и отраслевых проектов в регионе.
"Одной из базовых отраслей для вас является агропромышленный комплекс. Правительство ежегодно поддерживает развитие АПК и сельских территорий в Чеченской Республике. В 2026 году на это направлено порядка 3 миллиарда рублей из федерального бюджета", - сообщил Патрушев, его слова привели в сообщении.
"В 2025 году аграрии собрали рекордные объемы зерновых и масличных культур. Помимо этого, видим положительную динамику в развитии мясного и молочного животноводства", - добавил он.
Также вице-премьер проверил ход уборочной кампании, включая уборку кукурузы и подготовку почвы к озимому севу. Патрушев подчеркнул важность своевременного обеспечения аграриев всеми необходимыми материально‑техническими ресурсами.
Кроме того, Патрушев совместно с главой региона Рамзаном Кадыровым ознакомился с ходом строительства комплекса по переработке твердых коммунальных отходов.
Отмечается, что производственная мощность объекта составит 350 тысяч тонн отходов в год. На его создание из федерального бюджета выделено порядка 5 миллиардов рублей.
"После ввода в эксплуатацию предприятие станет важным элементом системы обращения с ТКО в регионе и будет обеспечивать обработку более половины образующихся в субъекте отходов", - говорится в сообщении аппарата.