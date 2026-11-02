https://1prime.ru/20261102/chernogoriya-874875676.html
Экс-владельцу ЮГК запретят въезд в Черногорию, пишут СМИ
Экс-владельцу ЮГК запретят въезд в Черногорию, пишут СМИ - 02.11.2026, ПРАЙМ
Экс-владельцу ЮГК запретят въезд в Черногорию, пишут СМИ
Бывшего владельца ООО "Управляющая компания ЮГК" Константина Струкова задержали при попытке выехать из Черногории и выпустили, но планируют запретить ему въезд... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:26+0300
2026-11-02T19:26+0300
2026-11-02T19:26+0300
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БЕЛГРАД, 2 ноя – ПРАЙМ. Бывшего владельца ООО "Управляющая компания ЮГК" Константина Струкова задержали при попытке выехать из Черногории и выпустили, но планируют запретить ему въезд в страну, передает портал издания Vijesti. Семья Струкова владеет домом и участком земли, а также правом пользования нескольких прилегающих объектов и участков в муниципалитетах Котор и Герцог-Нови, согласно данным кадастровых документов государственного управления по недвижимости Черногории за 2025 год. "Струков, который находится в международных санкционных списках, был остановлен в аэропорту Тиват при попытке выезда из Черногории. По имеющейся информации госорганы начали процедуру по запрету въезда в страну. После задержки вылета в Белград и опроса сотрудниками пограничной полиции он покинул страну", - передает портал издания со ссылкой на источник. Подчеркивается, что решение о запрете на въезд впоследствии будет выписано и доставлено на "домашний адрес", но не раскрывается, в какой стране. В июне АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и доли в связанных компаниях.
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Бизнес, ЧЕРНОГОРИЯ, БЕЛГРАД, ЮГК
Экс-владельцу ЮГК запретят въезд в Черногорию, пишут СМИ
Vijesti: экс-владельцу ЮГК Струкову запретят въезд в Черногорию, где у него недвижимость
БЕЛГРАД, 2 ноя – ПРАЙМ. Бывшего владельца ООО "Управляющая компания ЮГК" Константина Струкова задержали при попытке выехать из Черногории и выпустили, но планируют запретить ему въезд в страну, передает портал издания Vijesti.
Семья Струкова владеет домом и участком земли, а также правом пользования нескольких прилегающих объектов и участков в муниципалитетах Котор и Герцог-Нови, согласно данным кадастровых документов государственного управления по недвижимости Черногории за 2025 год.
"Струков, который находится в международных санкционных списках, был остановлен в аэропорту Тиват при попытке выезда из Черногории. По имеющейся информации госорганы начали процедуру по запрету въезда в страну. После задержки вылета в Белград и опроса сотрудниками пограничной полиции он покинул страну", - передает портал издания со ссылкой на источник.
Подчеркивается, что решение о запрете на въезд впоследствии будет выписано и доставлено на "домашний адрес", но не раскрывается, в какой стране.
В июне АО "БТС - Мост Холдинг" стало победителем на четвертых торгах в формате голландского аукциона по продаже госпакета ЮГК, который ранее принадлежал бизнесмену Струкову и включал в себя 67,25% акций золотодобытчика "Южуралзолото" и доли в связанных компаниях.