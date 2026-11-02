https://1prime.ru/20261102/danfoss-874876390.html
Danfoss подтвердила кибератаку, выведшую из строя холодильники в Европе
Danfoss подтвердила кибератаку, выведшую из строя холодильники в Европе - 02.11.2026, ПРАЙМ
Danfoss подтвердила кибератаку, выведшую из строя холодильники в Европе
Датская компания Danfoss, производитель тепловой и промышленной автоматики, подтвердила кибератаку на свою продукцию, которая привела к разморозке холодильников | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T19:42+0300
2026-11-02T19:42+0300
2026-11-02T19:42+0300
бизнес
европа
бельгия
швеция
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Датская компания Danfoss, производитель тепловой и промышленной автоматики, подтвердила кибератаку на свою продукцию, которая привела к разморозке холодильников в европейских магазинах. Масштабная кибератака, направленная на системы управления холодильным оборудованием, наблюдается в Европе в понедельник. Хакеры дистанционно включили режим разморозки холодильников и морозильных камер в десятках магазинов Бельгии, Швеции, Нидерландов и Ирландии, что привело к порче продуктов на сотни тысяч евро. "Мы можем подтвердить, что инциденты, о которых сообщалось в нескольких европейских странах, связаны также с нашей продукцией", - приводит заявление Danfoss телерадиокомпания DR. Аналогичная кибератака произошла во Франции в октябре. Она затронула более 150 магазинов розничных сетей и привела к порче товара на миллионы евро. Торговые сети тогда также столкнулись с атакой на системы управления холодильным оборудованием датского производителя Danfoss.
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бизнес, европа, бельгия, швеция
Бизнес, ЕВРОПА, БЕЛЬГИЯ, ШВЕЦИЯ
Danfoss подтвердила кибератаку, выведшую из строя холодильники в Европе
Датская Danfoss подтвердила кибератаку, выведшую из строя холодильники в магазинах Европы
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Датская компания Danfoss, производитель тепловой и промышленной автоматики, подтвердила кибератаку на свою продукцию, которая привела к разморозке холодильников в европейских магазинах.
Масштабная кибератака, направленная на системы управления холодильным оборудованием, наблюдается в Европе в понедельник. Хакеры дистанционно включили режим разморозки холодильников и морозильных камер в десятках магазинов Бельгии, Швеции, Нидерландов и Ирландии, что привело к порче продуктов на сотни тысяч евро.
"Мы можем подтвердить, что инциденты, о которых сообщалось в нескольких европейских странах, связаны также с нашей продукцией", - приводит заявление Danfoss телерадиокомпания DR.
Аналогичная кибератака произошла во Франции в октябре. Она затронула более 150 магазинов розничных сетей и привела к порче товара на миллионы евро. Торговые сети тогда также столкнулись с атакой на системы управления холодильным оборудованием датского производителя Danfoss.