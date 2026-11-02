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Доходы бюджета Украины с января по сентябрь выросли на 29,2% - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Доходы бюджета Украины с января по сентябрь выросли на 29,2%
Доходы бюджета Украины с января по сентябрь выросли на 29,2% - 02.11.2026, ПРАЙМ
Доходы бюджета Украины с января по сентябрь выросли на 29,2%
Доходы бюджета Украины с января по сентябрь 2026 года на 29,2% состоят из поступлений от Евросоюза, других государств, международных организаций и донорских... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T03:03+0300
2026-11-02T03:03+0300
финансы
банки
украина
запад
всу
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Доходы бюджета Украины с января по сентябрь 2026 года на 29,2% состоят из поступлений от Евросоюза, других государств, международных организаций и донорских учреждений, следует из данных украинского нацбанка, которые проанализировало РИА Новости. "Доходы государственного бюджета… От Европейского союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений… 1206112,1 миллиона гривен (26,49 миллиарда долларов - ред.)", - написано в документе о доходах и расходах государственного бюджета Украины, опубликованном национальным банком страны. При этом доходы украинского государственного бюджета с начала года составили лишь 90,6 миллиарда долларов. Таким образом, доля донорских поступлений достигла 29,2% доходов Украины. На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов, Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что, по подсчетам украинского минобороны, стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, банки, украина, запад, всу
Финансы, Банки, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ
03:03 02.11.2026
 
Доходы бюджета Украины с января по сентябрь выросли на 29,2%

Нацбанк Украины: доходы бюджета с января по сентябрь выросли на 29,2%

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Доходы бюджета Украины с января по сентябрь 2026 года на 29,2% состоят из поступлений от Евросоюза, других государств, международных организаций и донорских учреждений, следует из данных украинского нацбанка, которые проанализировало РИА Новости.
"Доходы государственного бюджета… От Европейского союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений… 1206112,1 миллиона гривен (26,49 миллиарда долларов - ред.)", - написано в документе о доходах и расходах государственного бюджета Украины, опубликованном национальным банком страны.
При этом доходы украинского государственного бюджета с начала года составили лишь 90,6 миллиарда долларов. Таким образом, доля донорских поступлений достигла 29,2% доходов Украины.
На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов, Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что, по подсчетам украинского минобороны, стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
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