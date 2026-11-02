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В Германии разрабатывают ограничения для механизма потолка цен на топливо - 02.11.2026, ПРАЙМ
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В Германии разрабатывают ограничения для механизма потолка цен на топливо
В Германии разрабатывают ограничения для механизма потолка цен на топливо - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Германии разрабатывают ограничения для механизма потолка цен на топливо
Немецкие власти разрабатывают ограничения для будущего механизма потолка цен на топливо, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в минэкономики страны. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:34+0300
2026-11-02T16:34+0300
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БЕРЛИН, 2 ноя - ПРАЙМ. Немецкие власти разрабатывают ограничения для будущего механизма потолка цен на топливо, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в минэкономики страны. "Федеральный министр экономики Катарина Райхе (ХДС) планирует ввести ограничения на предусмотренный предельный уровень цен на топливо… (Готовящийся – ред.) законопроект устанавливает "объективные условия" для применения данного механизма", - говорится в материале. Агентство отметило, что на данный момент законопроект потолка цен, к которому власти прорабатывают ограничения, находится на стадии предварительного согласования. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2027 года. Целью законопроекта является эффективное ограничение роста цен на топливо, одновременно с тем гарантирующее постоянное наличие бензина и дизтоплива. Согласно сообщению агентства, ключевым критерием, который позволит властям ввести потолок цен на топливо, станет рост цен, который в течение трех недель должен значительно превышать средний показатель по Европе. Также планируется ограничить длительность применения потолка цен тремя месяцами. В случае возникновения угрозы безопасности поставок топлива в страну действие потолка цен может быть отменено. При этом законопроект позволит регионам самостоятельно устанавливать собственные предельные цены. По данным властей ФРГ, при введении потолка цен на топливо должны учитываться региональные различия в рыночных условиях и системе снабжения. С этой точки зрения единые меры для всей страны будут неэффективны. В минэкономики ФРГ уточнили, что если цены в рамках механизма ценового потолка будут слишком низкими, то поставки топлива в Германию могут стать невыгодными для поставщиков. Это может привести к прекращению импорта и возникновению дефицита топлива. Согласно сообщению DPA, законопроект о потолке цен на топливо должен прийти на смену заканчивающейся 31 декабря 2026 года топливной скидке. В Германии с 1 октября начала действовать правительственная скидка на топливо, призванная снизить цены на горючее из-за роста их стоимости на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Инициатива предусматривает сокращение энергетического налога на 14,04 цента, что с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) должно было снизить цену каждого литра топлива на заправках примерно на 17 центов. В дальнейшем опрос института Civey выявил, что 69% немцев не ощутило снижения цен на АЗС после введения властями Германии так называемой "топливной скидки".
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мировая экономика, германия, европа, ближний восток
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
16:34 02.11.2026
 
В Германии разрабатывают ограничения для механизма потолка цен на топливо

DPA: Германия разрабатывает ограничения для будущего механизма потолка цен на топливо

© Unsplash/Dawn McDonaldЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Unsplash/Dawn McDonald
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БЕРЛИН, 2 ноя - ПРАЙМ. Немецкие власти разрабатывают ограничения для будущего механизма потолка цен на топливо, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в минэкономики страны.
"Федеральный министр экономики Катарина Райхе (ХДС) планирует ввести ограничения на предусмотренный предельный уровень цен на топливо… (Готовящийся – ред.) законопроект устанавливает "объективные условия" для применения данного механизма", - говорится в материале.
Агентство отметило, что на данный момент законопроект потолка цен, к которому власти прорабатывают ограничения, находится на стадии предварительного согласования. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2027 года. Целью законопроекта является эффективное ограничение роста цен на топливо, одновременно с тем гарантирующее постоянное наличие бензина и дизтоплива.
Согласно сообщению агентства, ключевым критерием, который позволит властям ввести потолок цен на топливо, станет рост цен, который в течение трех недель должен значительно превышать средний показатель по Европе. Также планируется ограничить длительность применения потолка цен тремя месяцами. В случае возникновения угрозы безопасности поставок топлива в страну действие потолка цен может быть отменено. При этом законопроект позволит регионам самостоятельно устанавливать собственные предельные цены. По данным властей ФРГ, при введении потолка цен на топливо должны учитываться региональные различия в рыночных условиях и системе снабжения. С этой точки зрения единые меры для всей страны будут неэффективны.
В минэкономики ФРГ уточнили, что если цены в рамках механизма ценового потолка будут слишком низкими, то поставки топлива в Германию могут стать невыгодными для поставщиков. Это может привести к прекращению импорта и возникновению дефицита топлива.
Согласно сообщению DPA, законопроект о потолке цен на топливо должен прийти на смену заканчивающейся 31 декабря 2026 года топливной скидке.
В Германии с 1 октября начала действовать правительственная скидка на топливо, призванная снизить цены на горючее из-за роста их стоимости на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Инициатива предусматривает сокращение энергетического налога на 14,04 цента, что с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) должно было снизить цену каждого литра топлива на заправках примерно на 17 центов.
В дальнейшем опрос института Civey выявил, что 69% немцев не ощутило снижения цен на АЗС после введения властями Германии так называемой "топливной скидки".
 
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