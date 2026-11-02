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Эксперт рассказала, кто может забрать пенсионные накопления одной выплатой

Эксперт рассказала, кто может забрать пенсионные накопления одной выплатой - 02.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, кто может забрать пенсионные накопления одной выплатой

Россияне с определенного возраста могут получить пенсионные накопления единой выплатой, если сумма этих накоплений не превышает 440 тысяч рублей, сообщила РИА... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:33+0300

2026-11-02T15:33+0300

2026-11-02T15:39+0300

финансы

россия

социальный фонд

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россияне с определенного возраста могут получить пенсионные накопления единой выплатой, если сумма этих накоплений не превышает 440 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова. "В 2026 году единовременная выплата возможна, если сумма накоплений не превышает 439 776 рублей. Такое право возникает у женщин с 55 лет, у мужчин - с 60 лет, а у отдельных категорий граждан и раньше", - сказала Медякова. Она уточнила, что проверить наличие накоплений и их размер можно через портал "Госуслуги". За выплатой необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, где находятся средства. Вместе с тем, по словам специалиста, если у россиянина нет права на обычную страховую пенсию по старости из-за нехватки стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов, то ему вернут накопления единой выплатой независимо от величины суммы. Пенсионные накопления можно получить в виде срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты или накопительной пенсии. Все зависит от размера накоплений и оснований для их назначения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, социальный фонд