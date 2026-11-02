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Эксперт прокомментировал идею США возобновить транзит газа через Украину

Эксперт прокомментировал идею США возобновить транзит газа через Украину - 02.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал идею США возобновить транзит газа через Украину

Идея США по возобновлению транзита российского газа через Украину является попыткой предложить Киеву надежные источники финансирования в будущем, однако такие... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:29+0300

2026-11-02T18:29+0300

2026-11-02T18:29+0300

газ

россия

украина

киев

сша

игорь юшков

дмитрий песков

фонд национальной энергетической безопасности

the wall street journal

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Идея США по возобновлению транзита российского газа через Украину является попыткой предложить Киеву надежные источники финансирования в будущем, однако такие доходы будут явно меньше текущих объемов внешних вливаний, которые окажутся под вопросом в случае прекращения боевых действий, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что США якобы добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что положение дел на земле красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент. "Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД. Возобновление поставок газа в Европу через Украину даст Киеву устойчивый источник финансирования, но он не сравнится с нынешней поддержкой извне, отметил эксперт. "Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи", - считает Юшков.

украина

киев

сша

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газ, россия, украина, киев, сша, игорь юшков, дмитрий песков, фонд национальной энергетической безопасности, the wall street journal