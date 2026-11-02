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Эксперт прокомментировал идею США возобновить транзит газа через Украину
Эксперт прокомментировал идею США возобновить транзит газа через Украину - 02.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал идею США возобновить транзит газа через Украину
Идея США по возобновлению транзита российского газа через Украину является попыткой предложить Киеву надежные источники финансирования в будущем, однако такие... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:29+0300
2026-11-02T18:29+0300
2026-11-02T18:29+0300
газ
россия
украина
киев
сша
игорь юшков
дмитрий песков
фонд национальной энергетической безопасности
the wall street journal
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Идея США по возобновлению транзита российского газа через Украину является попыткой предложить Киеву надежные источники финансирования в будущем, однако такие доходы будут явно меньше текущих объемов внешних вливаний, которые окажутся под вопросом в случае прекращения боевых действий, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что США якобы добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что положение дел на земле красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент.
"Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.
Возобновление поставок газа в Европу через Украину даст Киеву устойчивый источник финансирования, но он не сравнится с нынешней поддержкой извне, отметил эксперт.
"Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи", - считает Юшков.
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газ, россия, украина, киев, сша, игорь юшков, дмитрий песков, фонд национальной энергетической безопасности, the wall street journal
Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, США, Игорь Юшков, Дмитрий Песков, Фонд национальной энергетической безопасности, The Wall Street Journal
Эксперт прокомментировал идею США возобновить транзит газа через Украину
Эксперт Юшков: США предлагают Украине надежные источники финансирования
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Идея США по возобновлению транзита российского газа через Украину является попыткой предложить Киеву надежные источники финансирования в будущем, однако такие доходы будут явно меньше текущих объемов внешних вливаний, которые окажутся под вопросом в случае прекращения боевых действий, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что США якобы добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что положение дел на земле красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент.
"Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег", - сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.
Возобновление поставок газа в Европу через Украину даст Киеву устойчивый источник финансирования, но он не сравнится с нынешней поддержкой извне, отметил эксперт.
"Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи", - считает Юшков.