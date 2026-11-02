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Эксперт посоветовал сверять IMEI при покупке смартфона из-за границы - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт посоветовал сверять IMEI при покупке смартфона из-за границы
Эксперт посоветовал сверять IMEI при покупке смартфона из-за границы - 02.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт посоветовал сверять IMEI при покупке смартфона из-за границы
Покупателю смартфона из-за границы стоит до вскрытия упаковки проверить целостность пленки и пломб, качество печати на коробке и сверить IMEI, посоветовал... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T22:23+0300
2026-11-02T22:23+0300
технологии
смартфоны
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Покупателю смартфона из-за границы стоит до вскрытия упаковки проверить целостность пленки и пломб, качество печати на коробке и сверить IMEI, посоветовал IT-эксперт Игорь Бедеров. По его словам, при покупке смартфона из-за рубежа есть риск, что кто-то мог активировать устройство и воспользоваться им. "До вскрытия упаковки вы можете проверить несколько вещей, которые косвенно укажут на подлинность. Это целостность заводской пленки и пломб, качество печати на коробке, а также сверка IMEI. Полноценная проверка по базам украденных устройств, по региону поставки возможна только после того, как у вас на руках будет сам аппарат и его IMEI", - сказал Бедеров "Газете.Ru". Он подчеркнул, что отказаться от смартфона в пункте выдачи можно, если при проверке серийного номера он оказался активированным кем-то другим. При дистанционной покупке потребитель вправе вернуть товар в течение 7 дней, если сохранены его свойства и товарный вид, однако для технически сложных товаров с гарантией действует особое правило: качественный товар, который просто "не понравился", вернуть можно не всегда, и многие площадки требуют, чтобы устройство не было активировано, пояснил Бедеров. "Если вы уже оплатили таможенную пошлину и получили активированный аппарат, вернуть его будет крайне затруднительно. Единственный путь - доказывать наличие недостатков (брак, несоответствие заявленным характеристикам - ред.), и тогда уже требовать возврата или замены. Но если телефон исправен, а просто "активирован" - это не является основанием для возврата надлежащего качества технически сложного товара", - отметил эксперт.
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технологии, смартфоны, россия
Технологии, смартфоны, РОССИЯ
22:23 02.11.2026
 
Эксперт посоветовал сверять IMEI при покупке смартфона из-за границы

Бедеров: при покупке смартфона из-за границы стоит сверять IMEI и проверять пломбы

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Покупателю смартфона из-за границы стоит до вскрытия упаковки проверить целостность пленки и пломб, качество печати на коробке и сверить IMEI, посоветовал IT-эксперт Игорь Бедеров.
По его словам, при покупке смартфона из-за рубежа есть риск, что кто-то мог активировать устройство и воспользоваться им.
"До вскрытия упаковки вы можете проверить несколько вещей, которые косвенно укажут на подлинность. Это целостность заводской пленки и пломб, качество печати на коробке, а также сверка IMEI. Полноценная проверка по базам украденных устройств, по региону поставки возможна только после того, как у вас на руках будет сам аппарат и его IMEI", - сказал Бедеров "Газете.Ru".
Он подчеркнул, что отказаться от смартфона в пункте выдачи можно, если при проверке серийного номера он оказался активированным кем-то другим. При дистанционной покупке потребитель вправе вернуть товар в течение 7 дней, если сохранены его свойства и товарный вид, однако для технически сложных товаров с гарантией действует особое правило: качественный товар, который просто "не понравился", вернуть можно не всегда, и многие площадки требуют, чтобы устройство не было активировано, пояснил Бедеров.
"Если вы уже оплатили таможенную пошлину и получили активированный аппарат, вернуть его будет крайне затруднительно. Единственный путь - доказывать наличие недостатков (брак, несоответствие заявленным характеристикам - ред.), и тогда уже требовать возврата или замены. Но если телефон исправен, а просто "активирован" - это не является основанием для возврата надлежащего качества технически сложного товара", - отметил эксперт.
 
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