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Эксперты рассказали о росте спроса на автомобили с пробегом
Эксперты рассказали о росте спроса на автомобили с пробегом - 02.11.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте спроса на автомобили с пробегом
Спрос на автомобили с пробегом за январь-сентябрь текущего года в России вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили эксперты... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T03:48+0300
2026-11-02T03:48+0300
2026-11-02T03:48+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Спрос на автомобили с пробегом за январь-сентябрь текущего года в России вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили эксперты "Авито Подработки" и "Авито Авто".
"Спрос на автомобили с пробегом за первые девять месяцев 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.
Относительно марок автомобилей интерес россиян больше всего вырос к машинам Nissan - на 21%. На втором и третьем местах по уровню спроса оказались автомобили марок Hyundai и Toyota, которыми стали интересоваться чаще на 19% и 18% соответственно.
"Активность на вторичном рынке стимулирует спрос на услуги автосервисов: они востребованы как у продавцов на этапе предпродажной подготовки, так и у покупателей после приобретения автомобиля", - пояснил директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев.
По его словам, продавцам чаще всего нужны диагностика, устранение неисправностей и приведение автомобиля в привлекательный вид. А вот новые владельцы обычно обращаются за первичной диагностикой и плановым техническим обслуживанием.
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бизнес, россия, nissan, hyundai, toyota, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Nissan, Hyundai, Toyota, Toyota Camry
Эксперты рассказали о росте спроса на автомобили с пробегом
Эксперты "Авито Подработки" и "Авито Авто": спрос на автомобили с пробегом вырос на 15%
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Спрос на автомобили с пробегом за январь-сентябрь текущего года в России вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили эксперты "Авито Подработки" и "Авито Авто".
"Спрос на автомобили с пробегом за первые девять месяцев 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.
Относительно марок автомобилей интерес россиян больше всего вырос к машинам Nissan - на 21%. На втором и третьем местах по уровню спроса оказались автомобили марок Hyundai и Toyota, которыми стали интересоваться чаще на 19% и 18% соответственно.
"Активность на вторичном рынке стимулирует спрос на услуги автосервисов: они востребованы как у продавцов на этапе предпродажной подготовки, так и у покупателей после приобретения автомобиля", - пояснил директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев.
По его словам, продавцам чаще всего нужны диагностика, устранение неисправностей и приведение автомобиля в привлекательный вид. А вот новые владельцы обычно обращаются за первичной диагностикой и плановым техническим обслуживанием.