https://1prime.ru/20261102/eksperty-874842622.html

Эксперты рассказали о росте спроса на автомобили с пробегом

Эксперты рассказали о росте спроса на автомобили с пробегом - 02.11.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте спроса на автомобили с пробегом

Спрос на автомобили с пробегом за январь-сентябрь текущего года в России вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили эксперты... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T03:48+0300

2026-11-02T03:48+0300

2026-11-02T03:48+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Спрос на автомобили с пробегом за январь-сентябрь текущего года в России вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили эксперты "Авито Подработки" и "Авито Авто". "Спрос на автомобили с пробегом за первые девять месяцев 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании. Относительно марок автомобилей интерес россиян больше всего вырос к машинам Nissan - на 21%. На втором и третьем местах по уровню спроса оказались автомобили марок Hyundai и Toyota, которыми стали интересоваться чаще на 19% и 18% соответственно. "Активность на вторичном рынке стимулирует спрос на услуги автосервисов: они востребованы как у продавцов на этапе предпродажной подготовки, так и у покупателей после приобретения автомобиля", - пояснил директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев. По его словам, продавцам чаще всего нужны диагностика, устранение неисправностей и приведение автомобиля в привлекательный вид. А вот новые владельцы обычно обращаются за первичной диагностикой и плановым техническим обслуживанием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, nissan, hyundai, toyota, toyota camry