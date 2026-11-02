https://1prime.ru/20261102/el5-energo-874870674.html

"ЭЛ5-Энерго" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 23,6%

"ЭЛ5-Энерго" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 23,6% - 02.11.2026, ПРАЙМ

"ЭЛ5-Энерго" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 23,6%

Выработка электростанций "ЭЛ5-Энерго" в январе-сентябре выросла на 23,6% - до 22,116 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T17:32+0300

2026-11-02T17:32+0300

2026-11-02T19:15+0300

свердловская область

эл5-энерго

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874870674.jpg?1793636126

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Выработка электростанций "ЭЛ5-Энерго" в январе-сентябре выросла на 23,6% - до 22,116 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.Чистый отпуск электроэнергии увеличился на 21,8% - до 20,751 миллиарда кВт.ч. Продажи электроэнергии выросли на 31,4% - до 25,907 миллиарда кВт.ч, а тепла - в два раза, до 5,775 миллиона Гкал.Выработка электроэнергии электростанциями "ЭЛ5-Энерго" по итогам 2025 года выросла на 2,7% - до 24,384 миллиарда кВт.ч."ЭЛ5-Энерго"- российская генерирующая компания. В ее состав входят 15 объектов тепловой генерации, две ветроэлектростанции, пять гидроэлектростанций, три солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 9,5 ГВт, тепловая - 8,9 тысячи Гкал в час.

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свердловская область, эл5-энерго