Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ЭЛ5-Энерго" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 23,6% - 02.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261102/el5-energo-874870674.html
"ЭЛ5-Энерго" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 23,6%
"ЭЛ5-Энерго" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 23,6% - 02.11.2026, ПРАЙМ
"ЭЛ5-Энерго" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 23,6%
Выработка электростанций "ЭЛ5-Энерго" в январе-сентябре выросла на 23,6% - до 22,116 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:32+0300
2026-11-02T19:15+0300
свердловская область
эл5-энерго
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874870674.jpg?1793636126
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Выработка электростанций "ЭЛ5-Энерго" в январе-сентябре выросла на 23,6% - до 22,116 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.Чистый отпуск электроэнергии увеличился на 21,8% - до 20,751 миллиарда кВт.ч. Продажи электроэнергии выросли на 31,4% - до 25,907 миллиарда кВт.ч, а тепла - в два раза, до 5,775 миллиона Гкал.Выработка электроэнергии электростанциями "ЭЛ5-Энерго" по итогам 2025 года выросла на 2,7% - до 24,384 миллиарда кВт.ч."ЭЛ5-Энерго"- российская генерирующая компания. В ее состав входят 15 объектов тепловой генерации, две ветроэлектростанции, пять гидроэлектростанций, три солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 9,5 ГВт, тепловая - 8,9 тысячи Гкал в час.
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
свердловская область, эл5-энерго
Свердловская область, ЭЛ5-Энерго
17:32 02.11.2026 (обновлено: 19:15 02.11.2026)
 
"ЭЛ5-Энерго" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 23,6%

Выработка электростанций "ЭЛ5-Энерго" в январе-сентябре выросла на 23,6%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Выработка электростанций "ЭЛ5-Энерго" в январе-сентябре выросла на 23,6% - до 22,116 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
Чистый отпуск электроэнергии увеличился на 21,8% - до 20,751 миллиарда кВт.ч. Продажи электроэнергии выросли на 31,4% - до 25,907 миллиарда кВт.ч, а тепла - в два раза, до 5,775 миллиона Гкал.
Выработка электроэнергии электростанциями "ЭЛ5-Энерго" по итогам 2025 года выросла на 2,7% - до 24,384 миллиарда кВт.ч.
"ЭЛ5-Энерго"- российская генерирующая компания. В ее состав входят 15 объектов тепловой генерации, две ветроэлектростанции, пять гидроэлектростанций, три солнечных электростанции, а также тепловые сети в Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях. Общая установленная электрическая мощность составляет 9,5 ГВт, тепловая - 8,9 тысячи Гкал в час.
 
Свердловская областьЭЛ5-Энерго
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала