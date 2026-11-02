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Как платить за свет в два раза меньше: инструкция по смене тарифа

Как платить за свет в два раза меньше: инструкция по смене тарифа - 02.11.2026, ПРАЙМ

Как платить за свет в два раза меньше: инструкция по смене тарифа

Многие граждане отдают за электроэнергию больше, чем могли бы, просто потому, что не до конца разбираются в правилах начислений. О том, как законно уменьшить... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T03:03+0300

2026-11-02T03:03+0300

2026-11-02T03:03+0300

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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Многие граждане отдают за электроэнергию больше, чем могли бы, просто потому, что не до конца разбираются в правилах начислений. О том, как законно уменьшить суммы в квитанциях, агентству "Прайм" рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По его словам, право граждан на выбор порядка расчета закреплено в Федеральном законе "Об электроэнергетике" № 35-ФЗ и Постановлении Правительства № 354. Можно оставить обычный вариант с единой ценой за киловатт в любое время суток, а можно перейти на тариф, разделенный по часам."При двухзонном варианте день длится с 07:00 до 23:00, а ночь занимает оставшееся время — в темные часы тариф снижается порой в два-три раза, - говорит Бондарь. - Трехзонный учет дробит сутки еще сильнее: выделяются самые дорогие пиковые часы утром и вечером, средний по цене полупик с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00, а также дешевая ночь с 23:00 до 07:00".По словам эксперта, такой способ помогает сберечь бюджет, если грамотно перестроить привычки — например, запускать стиральную машину и посудомойку перед сном с помощью отложенного старта.Расчет на примере типовой двухкомнатной квартиры площадью 50 квадратных метров, где живет семья из трех человек, показывает реальную экономию. В среднем такое домохозяйство расходует около 250 кВт·ч в месяц. При обычной электроплите и едином тарифе Мосэнергосбыта платеж составит примерно 2115 рублей. Если перенести около трети домашних дел на ночь и перейти на двухзонный счетчик, счет уменьшится примерно до 2087 рублей, а при расходе до половины энергии ночью — до 1835 рублей. За год это сохранит в семейном бюджете больше 3000 рублей.Помимо времени суток, на конечную стоимость влияет и объем электричества. Согласно Постановлению Правительства РФ № 614, стоимость дифференцируется по объемам потребления, разделяя расходы на три тарифные ступени. Обычные квартиры полностью укладываются в рамки первой ступени с самой низкой ценой, а конкретные лимиты киловатт каждый регион утверждает самостоятельно. Повышенная вторая и максимальная третья ступени активируются автоматически только при огромных расходах, защищая население от цен, приближенных к промышленным.Государство также предоставляет скидку в виде понижающего коэффициента 0,7 (минус 30% от тарифа) на основании Постановления Правительства РФ № 1178. Она положена жителям сельской местности, а также владельцам городских квартир, которые по официальному строительному проекту оборудованы стационарными электроплитами или электроотоплением. Дополнительно, согласно статьям 159 и 160 Жилищного кодекса РФ, граждане могут рассчитывать на адресную помощь: федеральные льготники, ветераны, инвалиды и многодетные семьи возвращают до половины начисленной суммы по квитанциям.Любая семья, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают допустимую долю от общего дохода (в среднем по стране более 22%), имеет законное право на оформление ежемесячной субсидии. Чтобы начать экономить, сначала стоит проверить модель своего прибора учета. По закону № 522-ФЗ замену старых приборов на современные "умные" счетчики энергетические компании обязаны выполнять полностью за свой счет.После установки оборудования можно дистанционно направить заявление в Энергосбыт через их сайт или ГИС ЖКХ, чтобы перейти на новый тариф. "Главное — не паниковать при виде больших цифр в платежке и внимательно проверять, какие именно правила расчетов применяются в конкретном случае", - заключает Дмитрий Бондарь.

https://1prime.ru/20261029/gosduma-874764241.html

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эксклюзив, тарифы жкх, общество , тарифы