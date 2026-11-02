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Eni начала бурение скважин для проекта Coral North в Мозамбике

Eni начала бурение скважин для проекта Coral North в Мозамбике - 02.11.2026, ПРАЙМ

Eni начала бурение скважин для проекта Coral North в Мозамбике

Итальянская энергетическая компания Eni совместно с партнерами начала бурение скважин для проекта строительства установки по сжижению природного газа Coral... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:44+0300

2026-11-02T18:44+0300

2026-11-02T18:44+0300

газ

мозамбик

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni совместно с партнерами начала бурение скважин для проекта строительства установки по сжижению природного газа Coral North в Мозамбике, следует из пресс-релиза Eni. "Eni и ее партнеры.., China National Petroleum Corporation (CNPC), ENH, KOGAS и XRG, объявляют о начале работ по бурению и обустройству скважин в рамках проекта Coral North на шельфе Мозамбика. Данные работы знаменуют собой еще одну важную веху на пути к вводу проекта в эксплуатацию в 2028 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что буровые работы продлятся примерно 10 месяцев и будут проводиться компаниями ENH и Saipem Drilling Company с использованием бурового судна SAIPEM 12000. Coral North подразумевает строительство установки по сжижению природного газа. Как ожидается, проект увеличит объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в Мозамбике до 7 миллионов тонн в год. Eni - энергетическая компания, работающая в 62 странах, со штатом более 31,5 тысячи человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.

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газ, мозамбик, eni