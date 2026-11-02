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ЕС не намерен отступать от "генеральной линии" по газу, заявили в МИД - 02.11.2026, ПРАЙМ
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ЕС не намерен отступать от "генеральной линии" по газу, заявили в МИД
ЕС не намерен отступать от "генеральной линии" по газу, заявили в МИД - 02.11.2026, ПРАЙМ
ЕС не намерен отступать от "генеральной линии" по газу, заявили в МИД
Евросоюз явно не намерен отступать от своей "генеральной линии" по разрыву связей с Россией в энергетической сфере, заявил в интервью РИА Новости директор... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T17:32+0300
2026-11-02T17:32+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз явно не намерен отступать от своей "генеральной линии" по разрыву связей с Россией в энергетической сфере, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Решение об отказе от российского газа в Евросоюзе приняли, исходя прежде всего из политических соображений, отметил дипломат. "В Брюсселе разрыв связей с нашей страной, в том числе в энергосфере, преподносят как "освобождение" от некой "зависимости" и отступать от ранее согласованной "генеральной линии" явно не намерены. В частности, по итогам прошедшего 15-16 октября саммита глав государств-членов ЕС евростолицы вновь подтвердили свою приверженность курсу на дальнейшее сдерживание развития российского энергосектора", - сказал Биричевский агентству. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Россия неоднократно указывала, что попытки ЕС отказаться от российского газа нарушают сложившиеся энергетические связи и вынуждают европейские страны закупать более дорогие альтернативные энергоносители.
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192
40
192
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россия, брюссель, ес, мид рф, мид
РОССИЯ, Брюссель, ЕС, МИД РФ, МИД
17:32 02.11.2026
 
ЕС не намерен отступать от "генеральной линии" по газу, заявили в МИД

МИД: ЕС не отступит от линии по разрыву связей с Россией в энергетической сфере

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз явно не намерен отступать от своей "генеральной линии" по разрыву связей с Россией в энергетической сфере, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Решение об отказе от российского газа в Евросоюзе приняли, исходя прежде всего из политических соображений, отметил дипломат.
"В Брюсселе разрыв связей с нашей страной, в том числе в энергосфере, преподносят как "освобождение" от некой "зависимости" и отступать от ранее согласованной "генеральной линии" явно не намерены. В частности, по итогам прошедшего 15-16 октября саммита глав государств-членов ЕС евростолицы вновь подтвердили свою приверженность курсу на дальнейшее сдерживание развития российского энергосектора", - сказал Биричевский агентству.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Россия неоднократно указывала, что попытки ЕС отказаться от российского газа нарушают сложившиеся энергетические связи и вынуждают европейские страны закупать более дорогие альтернативные энергоносители.
 
РОССИЯБрюссельЕСМИД РФМИД
 
 
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