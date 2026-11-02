https://1prime.ru/20261102/farmasintez-874872130.html

"Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в 2030–2033 годах

"Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в 2030–2033 годах - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в 2030–2033 годах

Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в перспективе в 2030–2033 годах, сообщили РИА Новости в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:18+0300

2026-11-02T18:18+0300

2026-11-02T18:18+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в перспективе в 2030–2033 годах, сообщили РИА Новости в компании. "Мы полностью сохраняем ранее озвученные планы относительно выхода компании на IPO. В качестве перспективного периода рассматриваем 2030–2033 годы. Конкретные сроки будут зависеть прежде всего от финансовых и операционных показателей компании, рыночной конъюнктуры и выбора наиболее благоприятного момента для размещения", - заявили в "Фармасинтезе". В компании отметили, что для них принципиально важно подойти к IPO с устойчивыми результатами деятельности, сформированной стратегией дальнейшего развития и в оптимальных рыночных условиях. Окончательное решение о сроках размещения будет приниматься с учетом готовности компании и ситуации на рынке, добавили там.

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