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"Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в 2030–2033 годах - 02.11.2026, ПРАЙМ
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"Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в 2030–2033 годах
"Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в 2030–2033 годах - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в 2030–2033 годах
Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в перспективе в 2030–2033 годах, сообщили РИА Новости в компании. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:18+0300
2026-11-02T18:18+0300
россия
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в перспективе в 2030–2033 годах, сообщили РИА Новости в компании. "Мы полностью сохраняем ранее озвученные планы относительно выхода компании на IPO. В качестве перспективного периода рассматриваем 2030–2033 годы. Конкретные сроки будут зависеть прежде всего от финансовых и операционных показателей компании, рыночной конъюнктуры и выбора наиболее благоприятного момента для размещения", - заявили в "Фармасинтезе". В компании отметили, что для них принципиально важно подойти к IPO с устойчивыми результатами деятельности, сформированной стратегией дальнейшего развития и в оптимальных рыночных условиях. Окончательное решение о сроках размещения будет приниматься с учетом готовности компании и ситуации на рынке, добавили там.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия
РОССИЯ
18:18 02.11.2026
 
"Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в 2030–2033 годах

"Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в 2030–2033 годах

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Фармасинтез" сохраняет планы по выходу на IPO в перспективе в 2030–2033 годах, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы полностью сохраняем ранее озвученные планы относительно выхода компании на IPO. В качестве перспективного периода рассматриваем 2030–2033 годы. Конкретные сроки будут зависеть прежде всего от финансовых и операционных показателей компании, рыночной конъюнктуры и выбора наиболее благоприятного момента для размещения", - заявили в "Фармасинтезе".
В компании отметили, что для них принципиально важно подойти к IPO с устойчивыми результатами деятельности, сформированной стратегией дальнейшего развития и в оптимальных рыночных условиях.
Окончательное решение о сроках размещения будет приниматься с учетом готовности компании и ситуации на рынке, добавили там.
 
РОССИЯ
 
 
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