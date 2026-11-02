https://1prime.ru/20261102/gaz-874877830.html
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 10%
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 10% - 02.11.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 10%
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник усилили падение до 10%, находятся на уровне 1081 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T20:39+0300
2026-11-02T20:39+0300
2026-11-02T20:39+0300
энергетика
газ
европа
ice
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874877830.jpg?1793641144
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник усилили падение до 10%, находятся на уровне 1081 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1179,1 доллара (-1,9%). По состоянию на 20.11 мск показатель составлял 1181,2 доллара (-10%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1201,4 доллара за тысячу кубометров.
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ICE
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 10%
ICE: биржевые цены на газ в Европе снизились до 1081 доллара за тысячу кубометров
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник усилили падение до 10%, находятся на уровне 1081 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1179,1 доллара (-1,9%). По состоянию на 20.11 мск показатель составлял 1181,2 доллара (-10%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1201,4 доллара за тысячу кубометров.