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Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 10%

Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 10% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 10%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник усилили падение до 10%, находятся на уровне 1081 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T20:39+0300

2026-11-02T20:39+0300

2026-11-02T20:39+0300

энергетика

газ

европа

ice

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник усилили падение до 10%, находятся на уровне 1081 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1179,1 доллара (-1,9%). По состоянию на 20.11 мск показатель составлял 1181,2 доллара (-10%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1201,4 доллара за тысячу кубометров.

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газ, европа, ice