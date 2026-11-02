https://1prime.ru/20261102/gazprom-874855870.html
"Газпром" отчитался о чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев
"Газпром" отчитался о чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" отчитался о чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года составила 114,79 миллиарда рублей против убытка в 170,31 миллиарда рублей годом ранее, следует из... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:01+0300
2026-11-02T13:01+0300
2026-11-02T13:01+0300
финансы
газпром
роснефтегаз
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года составила 114,79 миллиарда рублей против убытка в 170,31 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период увеличилась на 4% и достигла 4,44 триллиона рублей.
В частности, среди основных статей выручка от продажи газа выросла на 3,9%, до 2,74 триллиона рублей, от предоставления имущества в аренду - снизилась на 1,1%, до 829,41 миллиарда. Выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки выросла на 3,1%, до 241,88 миллиарда рублей, а от продажи нефти - выросла на 13,5%, до 284,57 миллиарда.
Себестоимость продаж за отчетный период снизилась на 0,8%, до 2,99 триллиона рублей, в том числе себестоимость продаж газа - на 0,6%, до 1,29 триллиона. Валовая прибыль выросла на 15,7%, до 1,46 триллиона рублей, прибыль от продаж - в 1,9 раза, до 372,92 миллиарда.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября составили 6,57 триллиона рублей, что на 2,9% выше показателя на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства выросли на 3,9%, до 3,03 триллиона рублей.
"Газпром" располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку в России. Также группа занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и выработкой электрической и тепловой энергии. Государство напрямую владеет 38,37% акций "Газпрома". Контролируемым государством АО "Роснефтегаз" и "Росгазификация" принадлежит 11,86% акций.
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финансы, газпром, роснефтегаз
Финансы, Газпром, Роснефтегаз
"Газпром" отчитался о чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в январе-сентябре составила 114,79 миллиарда рублей
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года составила 114,79 миллиарда рублей против убытка в 170,31 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период увеличилась на 4% и достигла 4,44 триллиона рублей.
В частности, среди основных статей выручка от продажи газа выросла на 3,9%, до 2,74 триллиона рублей, от предоставления имущества в аренду - снизилась на 1,1%, до 829,41 миллиарда. Выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки выросла на 3,1%, до 241,88 миллиарда рублей, а от продажи нефти - выросла на 13,5%, до 284,57 миллиарда.
Себестоимость продаж за отчетный период снизилась на 0,8%, до 2,99 триллиона рублей, в том числе себестоимость продаж газа - на 0,6%, до 1,29 триллиона. Валовая прибыль выросла на 15,7%, до 1,46 триллиона рублей, прибыль от продаж - в 1,9 раза, до 372,92 миллиарда.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября составили 6,57 триллиона рублей, что на 2,9% выше показателя на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства выросли на 3,9%, до 3,03 триллиона рублей.
"Газпром" располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку в России. Также группа занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и выработкой электрической и тепловой энергии. Государство напрямую владеет 38,37% акций "Газпрома". Контролируемым государством АО "Роснефтегаз" и "Росгазификация" принадлежит 11,86% акций.