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"Газпром" отчитался о чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев

"Газпром" отчитался о чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев - 02.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром" отчитался о чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года составила 114,79 миллиарда рублей против убытка в 170,31 миллиарда рублей годом ранее, следует из... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:01+0300

2026-11-02T13:01+0300

2026-11-02T13:01+0300

финансы

газпром

роснефтегаз

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в январе-сентябре 2026 года составила 114,79 миллиарда рублей против убытка в 170,31 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период увеличилась на 4% и достигла 4,44 триллиона рублей. В частности, среди основных статей выручка от продажи газа выросла на 3,9%, до 2,74 триллиона рублей, от предоставления имущества в аренду - снизилась на 1,1%, до 829,41 миллиарда. Выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки выросла на 3,1%, до 241,88 миллиарда рублей, а от продажи нефти - выросла на 13,5%, до 284,57 миллиарда. Себестоимость продаж за отчетный период снизилась на 0,8%, до 2,99 триллиона рублей, в том числе себестоимость продаж газа - на 0,6%, до 1,29 триллиона. Валовая прибыль выросла на 15,7%, до 1,46 триллиона рублей, прибыль от продаж - в 1,9 раза, до 372,92 миллиарда. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября составили 6,57 триллиона рублей, что на 2,9% выше показателя на конец прошлого года. Краткосрочные обязательства выросли на 3,9%, до 3,03 триллиона рублей. "Газпром" располагает одной из крупнейших в мире систем газопроводов и обеспечивает большую часть добычи природного газа и его транспортировку в России. Также группа занимается добычей нефти, производством нефтепродуктов и выработкой электрической и тепловой энергии. Государство напрямую владеет 38,37% акций "Газпрома". Контролируемым государством АО "Роснефтегаз" и "Росгазификация" принадлежит 11,86% акций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, газпром, роснефтегаз