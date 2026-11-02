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"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай
"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай - 02.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай
"Газпром" 1 ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:05+0300
2026-11-02T14:05+0300
2026-11-02T14:05+0300
газ
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газпром
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газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" 1 ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 1 ноября", - говорится в сообщении.
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"Газпром" обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай
"Газпром" 1 ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай