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В ГД рассказали, как подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки - 02.11.2026, ПРАЙМ
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В ГД рассказали, как подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки
В ГД рассказали, как подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки - 02.11.2026, ПРАЙМ
В ГД рассказали, как подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки
Подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки или неполных записях в ней можно, обновив данные индивидуального лицевого счета через Социальный фонд... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T01:32+0300
2026-11-02T01:32+0300
общество
россия
социальный фонд
госдума
лдпр
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки или неполных записях в ней можно, обновив данные индивидуального лицевого счета через Социальный фонд России или предоставив подтверждающие документы в СФР, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР). "Если трудовая книжка была утеряна или содержит неполную информацию, данные персонифицированного учета можно обновить. Для корректировки информации о трудовой деятельности нужно обратиться в Социальный фонд. Удобнее всего делать это через "Госуслуги", - сказала Кавшар. Она пояснила, что СФР запросит актуальную информацию у организации-работодателя и обновит данные на индивидуальном лицевом счете. Если окажется, что компании-работодателя, например, уже не существует, то Соцфонд имеет право затребовать данные у правопреемника этой организации или в архивах, добавила парламентарий. "Кроме того, предоставить для подтверждения стажа документы можно и самостоятельно. Это, например, трудовые договоры, справки от работодателя, зарплатные ведомости, выписки из приказов, архивные данные и прочее. В редких случаях, если приходится идти в суд, в качестве доказательства занятости используются также свидетельские показания бывших коллег", - отметила Кавшар. По ее словам, вся информация о периодах трудовой деятельности, страховом стаже и заработках содержится на индивидуальном лицевом счете, и именно от данных ИЛС зависит формирование будущих пенсионных прав. "Если есть сомнения в корректности данных о страховом стаже, важно отслеживать обновления на индивидуальном лицевом счете. Выписка о его состоянии за пару минут заказывается в мобильном приложении банка и в личном кабинете на "Госуслугах". Несколько больше времени занимает получение выписки через клиентскую службу Соцфонда или МФЦ", - резюмировала политик.
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общество , россия, социальный фонд, госдума, лдпр
Общество , РОССИЯ, Социальный фонд, Госдума, ЛДПР
01:32 02.11.2026
 
В ГД рассказали, как подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки

В Госдуме рассказали, как подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки или неполных записях в ней можно, обновив данные индивидуального лицевого счета через Социальный фонд России или предоставив подтверждающие документы в СФР, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).
"Если трудовая книжка была утеряна или содержит неполную информацию, данные персонифицированного учета можно обновить. Для корректировки информации о трудовой деятельности нужно обратиться в Социальный фонд. Удобнее всего делать это через "Госуслуги", - сказала Кавшар.
Она пояснила, что СФР запросит актуальную информацию у организации-работодателя и обновит данные на индивидуальном лицевом счете. Если окажется, что компании-работодателя, например, уже не существует, то Соцфонд имеет право затребовать данные у правопреемника этой организации или в архивах, добавила парламентарий.
"Кроме того, предоставить для подтверждения стажа документы можно и самостоятельно. Это, например, трудовые договоры, справки от работодателя, зарплатные ведомости, выписки из приказов, архивные данные и прочее. В редких случаях, если приходится идти в суд, в качестве доказательства занятости используются также свидетельские показания бывших коллег", - отметила Кавшар.
По ее словам, вся информация о периодах трудовой деятельности, страховом стаже и заработках содержится на индивидуальном лицевом счете, и именно от данных ИЛС зависит формирование будущих пенсионных прав.
"Если есть сомнения в корректности данных о страховом стаже, важно отслеживать обновления на индивидуальном лицевом счете. Выписка о его состоянии за пару минут заказывается в мобильном приложении банка и в личном кабинете на "Госуслугах". Несколько больше времени занимает получение выписки через клиентскую службу Соцфонда или МФЦ", - резюмировала политик.
 
ОбществоРОССИЯСоциальный фондГосдумаЛДПР
 
 
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