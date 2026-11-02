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В ГД рассказали, как подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки

В ГД рассказали, как подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки - 02.11.2026, ПРАЙМ

В ГД рассказали, как подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки

Подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки или неполных записях в ней можно, обновив данные индивидуального лицевого счета через Социальный фонд... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T01:32+0300

2026-11-02T01:32+0300

2026-11-02T01:32+0300

общество

россия

социальный фонд

госдума

лдпр

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Подтвердить страховой стаж при утере трудовой книжки или неполных записях в ней можно, обновив данные индивидуального лицевого счета через Социальный фонд России или предоставив подтверждающие документы в СФР, рассказала РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР). "Если трудовая книжка была утеряна или содержит неполную информацию, данные персонифицированного учета можно обновить. Для корректировки информации о трудовой деятельности нужно обратиться в Социальный фонд. Удобнее всего делать это через "Госуслуги", - сказала Кавшар. Она пояснила, что СФР запросит актуальную информацию у организации-работодателя и обновит данные на индивидуальном лицевом счете. Если окажется, что компании-работодателя, например, уже не существует, то Соцфонд имеет право затребовать данные у правопреемника этой организации или в архивах, добавила парламентарий. "Кроме того, предоставить для подтверждения стажа документы можно и самостоятельно. Это, например, трудовые договоры, справки от работодателя, зарплатные ведомости, выписки из приказов, архивные данные и прочее. В редких случаях, если приходится идти в суд, в качестве доказательства занятости используются также свидетельские показания бывших коллег", - отметила Кавшар. По ее словам, вся информация о периодах трудовой деятельности, страховом стаже и заработках содержится на индивидуальном лицевом счете, и именно от данных ИЛС зависит формирование будущих пенсионных прав. "Если есть сомнения в корректности данных о страховом стаже, важно отслеживать обновления на индивидуальном лицевом счете. Выписка о его состоянии за пару минут заказывается в мобильном приложении банка и в личном кабинете на "Госуслугах". Несколько больше времени занимает получение выписки через клиентскую службу Соцфонда или МФЦ", - резюмировала политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, социальный фонд, госдума, лдпр