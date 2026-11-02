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В Германии более 40 ассоциаций выступили против налога на пластик

В Германии более 40 ассоциаций выступили против налога на пластик - 02.11.2026, ПРАЙМ

В Германии более 40 ассоциаций выступили против налога на пластик

Более 40 ассоциаций и отраслевых объединений в Германии написали коллективное письмо в ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца с критикой готовящегося в немецком... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:50+0300

2026-11-02T18:50+0300

2026-11-02T18:50+0300

бизнес

мировая экономика

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фрг

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 2 ноя - ПРАЙМ. Более 40 ассоциаций и отраслевых объединений в Германии написали коллективное письмо в ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца с критикой готовящегося в немецком правительстве налога на пластик для упаковки продуктов, сообщает агентство DPA со ссылкой на текст письма. Ранее глава парламентской фракции правящего в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Торстен Фрай выступил против проекта налога на пластик. "Более 40 деловых ассоциаций направили письмо главе ведомства федерального канцлера Нине Варкен (ХДС), в котором выразили решительный протест против планируемого "налога на пластик", - говорится в материале. Согласно сообщению агентства, в документе, датированном 29 октября, 42 ассоциации отметили, что введение такого налога приведет к росту бюрократической нагрузки на предприятия, создаст невыгодные условия для конкуренции и повысит цены на товары повседневного спроса. Ассоциации, среди которых федеральный союз немецкой промышленности (BDI), союз химической промышленности и федеральное объединение производителей кондитерских изделий, указали на то, что введение налога повлечет за собой дополнительные расходы для государственного аппарата. Авторы письма также обратили внимание на то, что налог на пластиковую упаковку не станет стимулом для инвестиций в более экологически чистые методы упаковки товаров. Ассоциации заявили, что готовящийся налог не является разумным решением "ни с финансовой, ни с экономической, ни с экологической точки зрения". Они отметили, что новый налог обернется для предпринимателей издержками в десятки миллионов евро. Вместо нового налога ассоциации призвали немецкие власти создать финансовые преимущества для использования более экологичных упаковок, говорится в сообщении DPA. Объединения также призвали не принимать законопроект об этом налоге в ускоренном порядке. Они заявили, что этот законопроект не должен быть включен в повестку дня ближайшего заседания кабмина. По мнению ассоциаций, необходим полноценный законодательный процесс с участием профильных ведомств и "надлежащим парламентским обсуждением", сообщает DPA. Как стало известно ранее, власти ФРГ в 2027 году намерены ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов. Новый налог может составить 550 евро за тонну пластика. Агентство Блумберг ранее передало, что сейчас в правительстве Германии ведутся переговоры о сборах на сахар в напитках и пластик, а также о повышении налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Вместе с тем бундестаг обсуждает увеличение налоговой ставки на алкоголь. Агентство отмечало, что значительное повышение налогов может поставить под угрозу пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.

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бизнес, мировая экономика, германия, фрг, фридрих мерц