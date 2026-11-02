https://1prime.ru/20261102/germanija-874879715.html
В Германии разработали амбициозный план по развитию ИИ, пишет Politico
В Германии разработали амбициозный план по развитию ИИ, пишет Politico - 02.11.2026, ПРАЙМ
В Германии разработали амбициозный план по развитию ИИ, пишет Politico
Власти Германии разработали амбициозный план по развитию сферы искусственного интеллекта (ИИ), однако не предусмотрели для него конкретного финансирования,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T22:27+0300
2026-11-02T22:27+0300
2026-11-02T22:31+0300
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БЕРЛИН, 2 ноя - ПРАЙМ. Власти Германии разработали амбициозный план по развитию сферы искусственного интеллекта (ИИ), однако не предусмотрели для него конкретного финансирования, сообщает издание Politico co ссылкой на имеющийся в ее распоряжении правительственный документ. "В плане отсутствуют многие ключевые детали, касающиеся в том числе финансирования. Согласно документу, предусмотренные меры пока не являются утвержденными бюджетными решениями и не предопределяют будущие расходы", - говорится в публикации. Согласно планам немецких властей, ФРГ к 2030 году должна превратиться в "суверенную ИИ-нацию" и сократить отставание в этой сфере от Китая и США. Одним из главных направлений должно стать беспрецедентное расширение технической базы. Так, мощности германских дата-центров для обработки данных ИИ планируется увеличить сразу на 300% по сравнению с уровнем 2025 года. Также, по задумке немецких властей, к 2030 году технологии ИИ должны будут использовать не менее 80% крупных компаний и предприятий ФРГ, а в 90% федеральных ведомств появится как минимум одно приложение на базе искусственного интеллекта.
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технологии, мировая экономика, германия, фрг, китай
Технологии, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, КИТАЙ
В Германии разработали амбициозный план по развитию ИИ, пишет Politico
Politico: власти ФРГ создали амбициозный план по ИИ, но не предусмотрели финансирования
БЕРЛИН, 2 ноя - ПРАЙМ. Власти Германии разработали амбициозный план по развитию сферы искусственного интеллекта (ИИ), однако не предусмотрели для него конкретного финансирования, сообщает издание Politico co ссылкой на имеющийся в ее распоряжении правительственный документ.
"В плане отсутствуют многие ключевые детали, касающиеся в том числе финансирования. Согласно документу, предусмотренные меры пока не являются утвержденными бюджетными решениями и не предопределяют будущие расходы", - говорится в публикации.
Согласно планам немецких властей, ФРГ к 2030 году должна превратиться в "суверенную ИИ-нацию" и сократить отставание в этой сфере от Китая и США.
Одним из главных направлений должно стать беспрецедентное расширение технической базы. Так, мощности германских дата-центров для обработки данных ИИ планируется увеличить сразу на 300% по сравнению с уровнем 2025 года. Также, по задумке немецких властей, к 2030 году технологии ИИ должны будут использовать не менее 80% крупных компаний и предприятий ФРГ, а в 90% федеральных ведомств появится как минимум одно приложение на базе искусственного интеллекта.