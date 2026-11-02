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Глава АЭИ рассказал о перспективах экспорта России в Африку

Глава АЭИ рассказал о перспективах экспорта России в Африку - 02.11.2026, ПРАЙМ

Глава АЭИ рассказал о перспективах экспорта России в Африку

Перспективы экспорта РФ в Африку не ограничиваются зерновыми и сельхозпродукцией, российский экспорт в страны континента может расширяться за счет продукции... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:05+0300

2026-11-02T13:05+0300

2026-11-02T13:05+0300

сельское хозяйство

россия

африка

египет

судан

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МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Перспективы экспорта РФ в Африку не ограничиваются зерновыми и сельхозпродукцией, российский экспорт в страны континента может расширяться за счет продукции лесопромышленного комплекса, машиностроения, химической промышленности и металлургии, заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Африка представляет собой одно из направлений, где российские поставки уже имеют значительный масштаб и одновременно сохраняют возможности для дальнейшего расширения",- сказал он в кулуарах форума АЭИ "Международный день торговли - 2026". Крупнейшим покупателем российской сельхозпродукции в регионе, по его словам, остается Египет. "Так, в сезоне с июля 2025-го по июнь 2026 года российские экспортеры поставили туда рекордные 10 миллионов тонн пшеницы – на 6% больше, чем в предыдущем сезоне, и на 27% выше среднего значения за последние пять лет",- заметил собеседник агентства. В январе-сентябре 2026 года экспорт российской сельскохозяйственной продукции в африканские страны превысил 3,7 миллиарда долларов, увеличившись на 9% в стоимостном выражении. В физическом выражении поставки составили более 13,9 миллиона тонн. Помимо Египта, заметное увеличение закупок обеспечили Судан, Кения, Танзания, Мозамбик и Уганда, добавил Леер. "В частности, в Судан за девять месяцев было отгружено около 1,5 млн тонн зерна, что на 47,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, в Кению – почти 1,2 млн тонн, увеличение составило 2,5 раза. Такая география показывает, что перспективные направления не ограничиваются крупнейшими экономиками континента: спрос формируется и в странах, которым необходимы стабильные поставки продовольствия",- уточнил президент АЭИ. "Перспективы африканского направления не ограничиваются зерновыми. В январе-октябре 2025 года экспорт российских минеральных удобрений в африканские страны вырос на 31,3%, до 2,1 миллиона тонн на сумму 726,8 миллиона долларов. Основу поставок составляли комплексные удобрения, на которые приходилось 56,3% объема, азотные – 33,4% и калийные – 10,3%. Среди покупателей, заинтересованных в удобрениях и других промышленных товарах, выделяется ЮАР", - рассказал Леер. "Российский экспорт в Африку в целом также может расширяться за счет продукции лесопромышленного комплекса, машиностроения, химической промышленности и металлургии – эти направления выделяет Российский экспортный центр",- заключил он.

африка

египет

судан

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сельское хозяйство, россия, африка, египет, судан