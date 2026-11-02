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Глава Ryanair спрогнозировал рост цен на авиабилеты в Европе
Глава Ryanair спрогнозировал рост цен на авиабилеты в Европе - 02.11.2026, ПРАЙМ
Глава Ryanair спрогнозировал рост цен на авиабилеты в Европе
Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири спрогнозировал рост стоимости авиабилетов в Европе на 10-20% в следующем году на фоне ситуации на Ближнем... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:23+0300
2026-11-02T14:23+0300
2026-11-02T14:23+0300
бизнес
европа
ближний восток
ryanair
cnbc
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ЛОНДОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири спрогнозировал рост стоимости авиабилетов в Европе на 10-20% в следующем году на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
"Ситуация на Ближнем Востоке до сих пор не разрешилась. Авиационное топливо сегодня стоит 170 долларов за баррель. Я хочу сказать, что в следующем году нас всех ждет очень серьезный скачок цен. Я думаю, что в следующем году цены на авиабилеты в Европе вырастут на 10%, а может, и на 20%", - сказал О'Лири американскому телеканалу CNBC.
Он отметил, что Ryanair вряд ли сможет целиком покрыть рост издержек за счет цен на билеты, из-за чего компании придется заморозить зарплаты сотрудников, урезать пайки экипажа и активнее внедрять искусственный интеллект.
Как сообщала ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), средняя цена авиакеросина в Европе в сентябре достигла 207,56 доллара за баррель, что на 27,8% выше среднего европейского уровня предыдущего месяца и стало максимальным показателем в мире.
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бизнес, европа, ближний восток, ryanair, cnbc
Бизнес, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ryanair, CNBC
Глава Ryanair спрогнозировал рост цен на авиабилеты в Европе
Глава Ryanair О'Лири спрогнозировал рост цен на авиабилеты в Европе на 10-20%
ЛОНДОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири спрогнозировал рост стоимости авиабилетов в Европе на 10-20% в следующем году на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
"Ситуация на Ближнем Востоке до сих пор не разрешилась. Авиационное топливо сегодня стоит 170 долларов за баррель. Я хочу сказать, что в следующем году нас всех ждет очень серьезный скачок цен. Я думаю, что в следующем году цены на авиабилеты в Европе вырастут на 10%, а может, и на 20%", - сказал О'Лири американскому телеканалу CNBC.
Он отметил, что Ryanair вряд ли сможет целиком покрыть рост издержек за счет цен на билеты, из-за чего компании придется заморозить зарплаты сотрудников, урезать пайки экипажа и активнее внедрять искусственный интеллект.
Как сообщала ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), средняя цена авиакеросина в Европе в сентябре достигла 207,56 доллара за баррель, что на 27,8% выше среднего европейского уровня предыдущего месяца и стало максимальным показателем в мире.