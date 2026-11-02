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Нежинский ГОК готов производить 1 млн тонн хлоркалия в год - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Нежинский ГОК готов производить 1 млн тонн хлоркалия в год
Нежинский ГОК готов производить 1 млн тонн хлоркалия в год - 02.11.2026, ПРАЙМ
Нежинский ГОК готов производить 1 млн тонн хлоркалия в год
Нежинский горно-обогатительный комплекс (Минская область) технически готов производить 1 миллион тонн хлоркалия в год, сообщил первый вице-премьер Белоруссии... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:42+0300
2026-11-02T14:42+0300
промышленность
белоруссия
минск
александр лукашенко
мчс
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МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Нежинский горно-обогатительный комплекс (Минская область) технически готов производить 1 миллион тонн хлоркалия в год, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Минске собрал совещание о ходе реализации инвестиционного проекта строительства Нежинского горно-обогатительного комплекса. Президенту доложили, что есть сложности с завершением работ и приемкой объектов в эксплуатацию. "Имеются все заключения государственных надзорных органов, позволяющие ввести в эксплуатацию предприятие и достигнуть производственной мощности в 1 миллион тонн хлоркалия в год. Но есть недоделки теплоизоляции, по линии МЧС, электрики. Но при этом объект работает", - сказал первый вице-премьер по итогам совещания - его слова приводит агентство Белта. Снопков рассказал, что на совещании президент потребовал довести до идеала предприятие и только после этого вводить в эксплуатацию. "Это не значит, что мы остановим предприятие. Оно в этом году уже добудет для страны полмиллиона тонн хлоркалия. Это - экспортная выручка", - подчеркнул он. Первый вице-премьер также заявил, что в соответствии с ранее определенными планами до 31 декабря следующего года будет достигнута эксплуатационная мощность в 2 миллиона тонн калийных удобрений в год. "Калий для страны важен. Экспортная выручка от 2 миллионов тонн по текущим ценам - это где-то плюс 500-600 миллионов долларов в валютную копилку нашей страны", - сказал он.
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промышленность, белоруссия, минск, александр лукашенко, мчс
Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, МЧС
14:42 02.11.2026
 
Нежинский ГОК готов производить 1 млн тонн хлоркалия в год

Снопков: Нежинский ГОК технически готов производить 1 млн тонн хлоркалия в год

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МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Нежинский горно-обогатительный комплекс (Минская область) технически готов производить 1 миллион тонн хлоркалия в год, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в Минске собрал совещание о ходе реализации инвестиционного проекта строительства Нежинского горно-обогатительного комплекса. Президенту доложили, что есть сложности с завершением работ и приемкой объектов в эксплуатацию.
"Имеются все заключения государственных надзорных органов, позволяющие ввести в эксплуатацию предприятие и достигнуть производственной мощности в 1 миллион тонн хлоркалия в год. Но есть недоделки теплоизоляции, по линии МЧС, электрики. Но при этом объект работает", - сказал первый вице-премьер по итогам совещания - его слова приводит агентство Белта.
Снопков рассказал, что на совещании президент потребовал довести до идеала предприятие и только после этого вводить в эксплуатацию. "Это не значит, что мы остановим предприятие. Оно в этом году уже добудет для страны полмиллиона тонн хлоркалия. Это - экспортная выручка", - подчеркнул он.
Первый вице-премьер также заявил, что в соответствии с ранее определенными планами до 31 декабря следующего года будет достигнута эксплуатационная мощность в 2 миллиона тонн калийных удобрений в год. "Калий для страны важен. Экспортная выручка от 2 миллионов тонн по текущим ценам - это где-то плюс 500-600 миллионов долларов в валютную копилку нашей страны", - сказал он.
 
ПромышленностьБЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр ЛукашенкоМЧС
 
 
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