https://1prime.ru/20261102/golikova-874865740.html
Голикова рассказала о финансовом обеспечении ОМС
Голикова рассказала о финансовом обеспечении ОМС - 02.11.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала о финансовом обеспечении ОМС
Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования за 20 лет возросло почти в 23 раза - с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T15:43+0300
2026-11-02T15:43+0300
2026-11-02T15:43+0300
финансы
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москва
татьяна голикова
омс
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования за 20 лет возросло почти в 23 раза - с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства отметила, что система здравоохранения России около 20 лет развивается благодаря систематизации и выстраиванию приоритетов через реализацию национальных проектов и государственных программ. "Объемы финансового обеспечения базовой программы ОМС за этот период (20 лет - ред.) возросли почти в 23 раза – с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение 2026". Конгресс "Национальное здравоохранение" пройдет 2-3 ноября в Москве. РИА Новости – генеральный информационный партнер конгресса.
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финансы, россия, москва, татьяна голикова, омс
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Татьяна Голикова, ОМС
Голикова рассказала о финансовом обеспечении ОМС
Голикова: финансовое обеспечение базовой программы ОМС за 20 лет возросло почти в 23 раза
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования за 20 лет возросло почти в 23 раза - с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства отметила, что система здравоохранения России около 20 лет развивается благодаря систематизации и выстраиванию приоритетов через реализацию национальных проектов и государственных программ.
"Объемы финансового обеспечения базовой программы ОМС за этот период (20 лет - ред.) возросли почти в 23 раза – с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение 2026".
Конгресс "Национальное здравоохранение" пройдет 2-3 ноября в Москве. РИА Новости – генеральный информационный партнер конгресса.