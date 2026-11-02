https://1prime.ru/20261102/golikova-874865740.html

Голикова рассказала о финансовом обеспечении ОМС

Голикова рассказала о финансовом обеспечении ОМС - 02.11.2026, ПРАЙМ

Голикова рассказала о финансовом обеспечении ОМС

Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования за 20 лет возросло почти в 23 раза - с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей,... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T15:43+0300

2026-11-02T15:43+0300

2026-11-02T15:43+0300

финансы

россия

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татьяна голикова

омс

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования за 20 лет возросло почти в 23 раза - с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства отметила, что система здравоохранения России около 20 лет развивается благодаря систематизации и выстраиванию приоритетов через реализацию национальных проектов и государственных программ. "Объемы финансового обеспечения базовой программы ОМС за этот период (20 лет - ред.) возросли почти в 23 раза – с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение 2026". Конгресс "Национальное здравоохранение" пройдет 2-3 ноября в Москве. РИА Новости – генеральный информационный партнер конгресса.

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