https://1prime.ru/20261102/golikova-874866658.html

Голикова заявила о необходимости российского производства лекарств

Голикова заявила о необходимости российского производства лекарств - 02.11.2026, ПРАЙМ

Голикова заявила о необходимости российского производства лекарств

Большинство препаратов из перечня жизненно важных и 40% используемых медизделий до 2030 года должны быть российского производства, сообщила вице-премьер РФ... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:03+0300

2026-11-02T16:03+0300

2026-11-02T16:03+0300

здоровье

бизнес

москва

татьяна голикова

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Большинство препаратов из перечня жизненно важных и 40% используемых медизделий до 2030 года должны быть российского производства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "До 2030 года 90% всех препаратов перечня жизненно важных и необходимых и 40% используемых медицинских изделий должны быть российского производства", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение 2026". Конгресс "Национальное здравоохранение" проходит 2-3 ноября в Москве. РИА Новости - генеральный информационный партнер конгресса.

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здоровье, бизнес, москва, татьяна голикова