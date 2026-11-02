https://1prime.ru/20261102/golikova-874866658.html
Голикова заявила о необходимости российского производства лекарств
Голикова заявила о необходимости российского производства лекарств - 02.11.2026, ПРАЙМ
Голикова заявила о необходимости российского производства лекарств
Большинство препаратов из перечня жизненно важных и 40% используемых медизделий до 2030 года должны быть российского производства, сообщила вице-премьер РФ... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:03+0300
2026-11-02T16:03+0300
2026-11-02T16:03+0300
здоровье
бизнес
москва
татьяна голикова
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874866658.jpg?1793624605
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Большинство препаратов из перечня жизненно важных и 40% используемых медизделий до 2030 года должны быть российского производства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "До 2030 года 90% всех препаратов перечня жизненно важных и необходимых и 40% используемых медицинских изделий должны быть российского производства", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение 2026". Конгресс "Национальное здравоохранение" проходит 2-3 ноября в Москве. РИА Новости - генеральный информационный партнер конгресса.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, бизнес, москва, татьяна голикова
Здоровье, Бизнес, МОСКВА, Татьяна Голикова
Голикова заявила о необходимости российского производства лекарств
Голикова: 90% препаратов из перечня жизненно важных до 2030 года должны быть российскими
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Большинство препаратов из перечня жизненно важных и 40% используемых медизделий до 2030 года должны быть российского производства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"До 2030 года 90% всех препаратов перечня жизненно важных и необходимых и 40% используемых медицинских изделий должны быть российского производства", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение 2026".
Конгресс "Национальное здравоохранение" проходит 2-3 ноября в Москве. РИА Новости - генеральный информационный партнер конгресса.