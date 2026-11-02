https://1prime.ru/20261102/golikova-874866893.html

Голикова рассказала о регистрации лекарств для лечения онкозаболеваний

Голикова рассказала о регистрации лекарств для лечения онкозаболеваний - 02.11.2026, ПРАЙМ

Голикова рассказала о регистрации лекарств для лечения онкозаболеваний

Только в 2026 году в России было зарегистрировано 15 лекарств для лечения онкозаболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний,... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T16:04+0300

2026-11-02T16:04+0300

2026-11-02T16:04+0300

здоровье

общество

москва

татьяна голикова

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Только в 2026 году в России было зарегистрировано 15 лекарств для лечения онкозаболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Только в 2026 году зарегистрировано 15 международных непатентованных наименований для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение 2026". Конгресс "Национальное здравоохранение" пройдет 2-3 ноября в Москве. РИА Новости – генеральный информационный партнер конгресса.

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здоровье, общество , москва, татьяна голикова