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Голикова рассказала о регистрации лекарств для лечения онкозаболеваний
Голикова рассказала о регистрации лекарств для лечения онкозаболеваний - 02.11.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала о регистрации лекарств для лечения онкозаболеваний
Только в 2026 году в России было зарегистрировано 15 лекарств для лечения онкозаболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний,... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T16:04+0300
2026-11-02T16:04+0300
2026-11-02T16:04+0300
здоровье
общество
москва
татьяна голикова
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Только в 2026 году в России было зарегистрировано 15 лекарств для лечения онкозаболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Только в 2026 году зарегистрировано 15 международных непатентованных наименований для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение 2026". Конгресс "Национальное здравоохранение" пройдет 2-3 ноября в Москве. РИА Новости – генеральный информационный партнер конгресса.
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здоровье, общество , москва, татьяна голикова
Здоровье, Общество , МОСКВА, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о регистрации лекарств для лечения онкозаболеваний
Голикова: в 2026 году в России зарегистрировали 15 лекарств для лечения онкозаболеваний
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Только в 2026 году в России было зарегистрировано 15 лекарств для лечения онкозаболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Только в 2026 году зарегистрировано 15 международных непатентованных наименований для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний", - сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение 2026".
Конгресс "Национальное здравоохранение" пройдет 2-3 ноября в Москве. РИА Новости – генеральный информационный партнер конгресса.