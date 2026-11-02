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Госдолг Бельгии превысил 110% ВВП, пишет Euronews
Госдолг Бельгии превысил 110% ВВП, пишет Euronews - 02.11.2026, ПРАЙМ
Госдолг Бельгии превысил 110% ВВП, пишет Euronews
Государственный долг Бельгии превысил 735 миллиардов евро, или 110% ВВП, что значительно выше установленного в Евросоюзе контрольного показателя, а провал... | 02.11.2026, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Государственный долг Бельгии превысил 735 миллиардов евро, или 110% ВВП, что значительно выше установленного в Евросоюзе контрольного показателя, а провал переговоров по сокращению бюджетного дефицита поставил правительство страны на грань отставки, сообщает Euronews. "Государственный долг Бельгии составляет более 735 миллиардов евро, или свыше 110% ВВП страны, тогда как установленный в ЕС показатель составляет 60%", - говорится в публикации. Как отмечает издание, бюджетный дефицит Бельгии в прошлом году достиг 5% ВВП при установленном европейскими правилами пороговом значении в 3%. Отсутствие соглашения о мерах бюджетной экономии уже привело к повышению процентных ставок по государственным облигациям, в результате чего Бельгии приходится больше платить за обслуживание государственного долга, указывает Euronews. Правительство пытается согласовать сокращение бюджетного дефицита на 10 миллиардов евро, чтобы привести государственные финансы в соответствие с требованиями Евросоюза. Однако очередной раунд переговоров между партнерами по правящей коалиции, продолжавшийся в ночь на понедельник, завершился безрезультатно. На этом фоне премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в понедельник отправился на аудиенцию к королю Филиппу, чтобы предложить отставку своего правительства, сообщает Euronews со ссылкой на местные СМИ. При этом возможная отставка не обязательно приведет к немедленной смене правительства. Король может принять прошение, отклонить его либо отложить рассмотрение, предоставив премьеру возможность продолжить переговоры. Подобный механизм уже неоднократно использовался в бельгийской политической практике для выхода из правительственных кризисов. В таких случаях обращение премьера к монарху может фактически стать способом добиться дополнительного времени для переговоров и усилить давление на партнеров по коалиции. Сам Де Вевер в ноябре 2024 года, еще в процессе формирования нынешнего правительства, обращался к королю с просьбой освободить его от обязанностей форматора из-за разногласий между партиями. Тогда монарх позволил ему продолжить переговоры.
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мировая экономика, бельгия, ес
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, ЕС
Госдолг Бельгии превысил 110% ВВП, пишет Euronews
Euronews: госдолг Бельгии превысил 735 млрд евро, что выше установленного в ЕС показателя
БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - ПРАЙМ. Государственный долг Бельгии превысил 735 миллиардов евро, или 110% ВВП, что значительно выше установленного в Евросоюзе контрольного показателя, а провал переговоров по сокращению бюджетного дефицита поставил правительство страны на грань отставки, сообщает Euronews.
"Государственный долг Бельгии составляет более 735 миллиардов евро, или свыше 110% ВВП страны, тогда как установленный в ЕС показатель составляет 60%", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, бюджетный дефицит Бельгии в прошлом году достиг 5% ВВП при установленном европейскими правилами пороговом значении в 3%.
Отсутствие соглашения о мерах бюджетной экономии уже привело к повышению процентных ставок по государственным облигациям, в результате чего Бельгии приходится больше платить за обслуживание государственного долга, указывает Euronews.
Правительство пытается согласовать сокращение бюджетного дефицита на 10 миллиардов евро, чтобы привести государственные финансы в соответствие с требованиями Евросоюза. Однако очередной раунд переговоров между партнерами по правящей коалиции, продолжавшийся в ночь на понедельник, завершился безрезультатно.
На этом фоне премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в понедельник отправился на аудиенцию к королю Филиппу, чтобы предложить отставку своего правительства, сообщает Euronews со ссылкой на местные СМИ.
При этом возможная отставка не обязательно приведет к немедленной смене правительства. Король может принять прошение, отклонить его либо отложить рассмотрение, предоставив премьеру возможность продолжить переговоры.
Подобный механизм уже неоднократно использовался в бельгийской политической практике для выхода из правительственных кризисов. В таких случаях обращение премьера к монарху может фактически стать способом добиться дополнительного времени для переговоров и усилить давление на партнеров по коалиции.
Сам Де Вевер в ноябре 2024 года, еще в процессе формирования нынешнего правительства, обращался к королю с просьбой освободить его от обязанностей форматора из-за разногласий между партиями. Тогда монарх позволил ему продолжить переговоры.