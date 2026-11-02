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Депутат прокомментировал резервирование 10% мощностей ЦОД для государства - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Депутат прокомментировал резервирование 10% мощностей ЦОД для государства
Депутат прокомментировал резервирование 10% мощностей ЦОД для государства - 02.11.2026, ПРАЙМ
Депутат прокомментировал резервирование 10% мощностей ЦОД для государства
Резерв мощностей центров обработки данных (ЦОД) - это дополнительная страховка на случай внешних атак, чтобы данные россиян оставались в безопасности, а люди... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T20:18+0300
2026-11-02T20:23+0300
финансы
россия
владимир путин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874877592.jpg?1793640203
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Резерв мощностей центров обработки данных (ЦОД) - это дополнительная страховка на случай внешних атак, чтобы данные россиян оставались в безопасности, а люди продолжали получать базовые услуги, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому частные ЦОДы в РФ должны будут резервировать 10% мощностей, которые по решению властей должны будут представляться при необходимости. "Резерв мощностей - это фактически дополнительная страховка на случай, если информационным ресурсам потребуется оперативная поддержка. Люди должны быть уверены в том, что даже во время внешних атак их данные останутся в безопасности, и они продолжат получать базовый минимум услуг - пользоваться привычными сервисами, получать информацию и оставаться на связи", - сказал Боярский. По его словам, сохранность критической информационной инфраструктуры имеет неоценимо важное значение для национальной безопасности. Глава комитета отметил, что главная задача реализации этого нормативного акта в том, чтобы обеспечить устойчивость российской цифровой инфраструктуры. "Уверен, что профильная правительственная комиссия оперативно разработает понятный порядок реализации указа", - добавил Боярский.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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финансы, россия, владимир путин, госдума
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
20:18 02.11.2026 (обновлено: 20:23 02.11.2026)
 
Депутат прокомментировал резервирование 10% мощностей ЦОД для государства

Боярский: резерв мощностей ЦОД для государства защитит данные россиян при внешних атаках

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Резерв мощностей центров обработки данных (ЦОД) - это дополнительная страховка на случай внешних атак, чтобы данные россиян оставались в безопасности, а люди продолжали получать базовые услуги, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому частные ЦОДы в РФ должны будут резервировать 10% мощностей, которые по решению властей должны будут представляться при необходимости.
"Резерв мощностей - это фактически дополнительная страховка на случай, если информационным ресурсам потребуется оперативная поддержка. Люди должны быть уверены в том, что даже во время внешних атак их данные останутся в безопасности, и они продолжат получать базовый минимум услуг - пользоваться привычными сервисами, получать информацию и оставаться на связи", - сказал Боярский.
По его словам, сохранность критической информационной инфраструктуры имеет неоценимо важное значение для национальной безопасности. Глава комитета отметил, что главная задача реализации этого нормативного акта в том, чтобы обеспечить устойчивость российской цифровой инфраструктуры.
"Уверен, что профильная правительственная комиссия оперативно разработает понятный порядок реализации указа", - добавил Боярский.
 
ФинансыРОССИЯВладимир ПутинГосдума
 
 
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