https://1prime.ru/20261102/gosduma-874877592.html

Депутат прокомментировал резервирование 10% мощностей ЦОД для государства

Депутат прокомментировал резервирование 10% мощностей ЦОД для государства - 02.11.2026, ПРАЙМ

Депутат прокомментировал резервирование 10% мощностей ЦОД для государства

Резерв мощностей центров обработки данных (ЦОД) - это дополнительная страховка на случай внешних атак, чтобы данные россиян оставались в безопасности, а люди... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T20:18+0300

2026-11-02T20:18+0300

2026-11-02T20:23+0300

финансы

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Резерв мощностей центров обработки данных (ЦОД) - это дополнительная страховка на случай внешних атак, чтобы данные россиян оставались в безопасности, а люди продолжали получать базовые услуги, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому частные ЦОДы в РФ должны будут резервировать 10% мощностей, которые по решению властей должны будут представляться при необходимости. "Резерв мощностей - это фактически дополнительная страховка на случай, если информационным ресурсам потребуется оперативная поддержка. Люди должны быть уверены в том, что даже во время внешних атак их данные останутся в безопасности, и они продолжат получать базовый минимум услуг - пользоваться привычными сервисами, получать информацию и оставаться на связи", - сказал Боярский. По его словам, сохранность критической информационной инфраструктуры имеет неоценимо важное значение для национальной безопасности. Глава комитета отметил, что главная задача реализации этого нормативного акта в том, чтобы обеспечить устойчивость российской цифровой инфраструктуры. "Уверен, что профильная правительственная комиссия оперативно разработает понятный порядок реализации указа", - добавил Боярский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, владимир путин, госдума