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ГОСТ на прочность каблуков вступил в силу в России

ГОСТ на прочность каблуков вступил в силу в России - 02.11.2026, ПРАЙМ

ГОСТ на прочность каблуков вступил в силу в России

Новый ГОСТ, который устанавливает метод определения прочности крепления каблука для женской обуви, вступил в силу, следует из материалов Росстандарта, с... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T13:30+0300

2026-11-02T13:30+0300

2026-11-02T13:31+0300

общество

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ, который устанавливает метод определения прочности крепления каблука для женской обуви, вступил в силу, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости. Новый стандарт помогает выявить потенциально опасные конструкции, где из-за хрупких материалов или слабого крепления есть риск поломки. Метод определения прочности относится к женской обуви на среднем и высоком каблуке. При этом ГОСТы в России носят добровольный характер применения. Их разработка и внедрение направлены для повышения уровня безопасности и качества. Кроме того, стандарты обеспечивают защиту прав потребителей.

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общество