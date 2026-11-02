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ГОСТ на прочность каблуков вступил в силу в России - 02.11.2026, ПРАЙМ
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ГОСТ на прочность каблуков вступил в силу в России
ГОСТ на прочность каблуков вступил в силу в России - 02.11.2026, ПРАЙМ
ГОСТ на прочность каблуков вступил в силу в России
Новый ГОСТ, который устанавливает метод определения прочности крепления каблука для женской обуви, вступил в силу, следует из материалов Росстандарта, с... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T13:30+0300
2026-11-02T13:31+0300
общество
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ, который устанавливает метод определения прочности крепления каблука для женской обуви, вступил в силу, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости. Новый стандарт помогает выявить потенциально опасные конструкции, где из-за хрупких материалов или слабого крепления есть риск поломки. Метод определения прочности относится к женской обуви на среднем и высоком каблуке. При этом ГОСТы в России носят добровольный характер применения. Их разработка и внедрение направлены для повышения уровня безопасности и качества. Кроме того, стандарты обеспечивают защиту прав потребителей.
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общество
Общество
13:30 02.11.2026 (обновлено: 13:31 02.11.2026)
 
ГОСТ на прочность каблуков вступил в силу в России

В России вступил в силу новый ГОСТ, определяющий прочность крепления каблука

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбувь на полке в магазине Belwest в торговом центре "Ереван плаза" в Москве
Обувь на полке в магазине Belwest в торговом центре Ереван плаза в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Новый ГОСТ, который устанавливает метод определения прочности крепления каблука для женской обуви, вступил в силу, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости.
Новый стандарт помогает выявить потенциально опасные конструкции, где из-за хрупких материалов или слабого крепления есть риск поломки. Метод определения прочности относится к женской обуви на среднем и высоком каблуке.
При этом ГОСТы в России носят добровольный характер применения. Их разработка и внедрение направлены для повышения уровня безопасности и качества. Кроме того, стандарты обеспечивают защиту прав потребителей.
 
Общество
 
 
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