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ГТЛК получила средства на строительство пассажирского судна "Байкал" - 02.11.2026, ПРАЙМ
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ГТЛК получила средства на строительство пассажирского судна "Байкал"
ГТЛК получила средства на строительство пассажирского судна "Байкал" - 02.11.2026, ПРАЙМ
ГТЛК получила средства на строительство пассажирского судна "Байкал"
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 690,8 миллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:20+0300
2026-11-02T14:20+0300
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 690,8 миллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство пассажирского электрического судна "Байкал", сообщает компания. "АО "ГТЛК" получило 690,8 миллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. В рамках него ГТЛК профинансирует на средства ФНБ строительство пассажирского судна "Байкал", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. Круизное судно "Байкал" - инновационный проект. Это первое круизное судно в России на электротяге, которое по уровню сервиса и комфорта должно будет соответствовать отелю уровня пять звезд. На борту предусмотрены комфортабельные каюты разных категорий, ресторан с панорамным видом, бар, СПА-зона, смотровые площадки и солнечная палуба.
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бизнес, фнб, минпромторг
Бизнес, ФНБ, Минпромторг
14:20 02.11.2026
 
ГТЛК получила средства на строительство пассажирского судна "Байкал"

ГТЛК получила 690,8 миллионов рублей ФНБ на строительство пассажирского судна "Байкал"

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 690,8 миллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство пассажирского электрического судна "Байкал", сообщает компания.
"АО "ГТЛК" получило 690,8 миллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. В рамках него ГТЛК профинансирует на средства ФНБ строительство пассажирского судна "Байкал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании.
Круизное судно "Байкал" - инновационный проект. Это первое круизное судно в России на электротяге, которое по уровню сервиса и комфорта должно будет соответствовать отелю уровня пять звезд. На борту предусмотрены комфортабельные каюты разных категорий, ресторан с панорамным видом, бар, СПА-зона, смотровые площадки и солнечная палуба.
 
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