https://1prime.ru/20261102/gtlk--874861097.html

ГТЛК получила средства на строительство пассажирского судна "Байкал"

ГТЛК получила средства на строительство пассажирского судна "Байкал" - 02.11.2026, ПРАЙМ

ГТЛК получила средства на строительство пассажирского судна "Байкал"

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 690,8 миллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:20+0300

2026-11-02T14:20+0300

2026-11-02T14:20+0300

бизнес

фнб

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874861097.jpg?1793618410

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 690,8 миллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство пассажирского электрического судна "Байкал", сообщает компания. "АО "ГТЛК" получило 690,8 миллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. В рамках него ГТЛК профинансирует на средства ФНБ строительство пассажирского судна "Байкал", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. Круизное судно "Байкал" - инновационный проект. Это первое круизное судно в России на электротяге, которое по уровню сервиса и комфорта должно будет соответствовать отелю уровня пять звезд. На борту предусмотрены комфортабельные каюты разных категорий, ресторан с панорамным видом, бар, СПА-зона, смотровые площадки и солнечная палуба.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, фнб, минпромторг