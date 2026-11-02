https://1prime.ru/20261102/ii-874860178.html

Positive Technologies выявила первую кибератаку, произведенную ИИ-агентами

Positive Technologies выявила первую кибератаку, произведенную ИИ-агентами - 02.11.2026, ПРАЙМ

Positive Technologies выявила первую кибератаку, произведенную ИИ-агентами

Специалисты компании по кибербезопасности Positive Technologies выявили первый в своей практике случай успешной кибератаки, которая предположительно была... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:05+0300

2026-11-02T14:05+0300

2026-11-02T14:05+0300

технологии

общество

positive technologies

https://img.cdn1prime.ru/img/76765/89/767658954_0:196:1501:1040_1920x0_80_0_0_08aa9a9a00f1c15e98bf1f2fa67a679b.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Специалисты компании по кибербезопасности Positive Technologies выявили первый в своей практике случай успешной кибератаки, которая предположительно была полностью произведена ИИ-агентами, от ее начала до утечки данных прошло около трех часов, сообщила компания. "Специалисты департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies (PT ESC IR) впервые в своей практике расследовали успешную атаку на инфраструктуру российской компании, которая, предположительно, была полностью произведена ИИ-агентами. От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации из внутренних критически важных систем прошло около трех часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что атаку отличали высокая скорость и большое количество действий за короткое время, при этом некоторые шаги атакующих выглядели нелогичными с точки зрения человека. За несколько часов хакеры получили доступ к более чем десяти узлам корпоративной инфраструктуры, используя разные способы доставки инструментов и адаптируя их под конкретные задачи. В ходе атаки появлялись десятки скриптов, которые запускались на нескольких серверах с интервалом в секунды. Атакующие не только создавали и изменяли инструменты, но и настраивали рабочее окружение под свои задачи: устанавливали необходимые библиотеки и программные компоненты. При этом технически сложные действия сочетались с простыми ошибками - например, неверным синтаксисом команд или неправильными названиями компонентов. После неудачных попыток быстро следовали исправления или новые способы решения задачи. Компания отмечает, что применение ИИ-агентов может существенно усложнить установление того, кто стоит за кибератакой. Инструменты создаются и изменяются непосредственно в ходе атаки, а последовательность действий не всегда соответствует привычным сценариям работы злоумышленников. В таких условиях специалистам сложнее опираться на характерные приемы и инструменты, которые традиционно помогают связывать атаки с конкретными группировками, говорится в сообщении. Positive Technologies уточняет, что развитие автономных атак меняет и требования к защите корпоративной инфраструктуры - если раньше многие действия злоумышленников зависели от скорости работы человека, то ИИ-агенты способны выполнять множество задач за минуты. Это сокращает время, за которое защитникам необходимо обнаружить атаку и остановить ее развитие, поясняет компания.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , positive technologies