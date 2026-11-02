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Positive Technologies выявила первую кибератаку, произведенную ИИ-агентами - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Positive Technologies выявила первую кибератаку, произведенную ИИ-агентами
Positive Technologies выявила первую кибератаку, произведенную ИИ-агентами - 02.11.2026, ПРАЙМ
Positive Technologies выявила первую кибератаку, произведенную ИИ-агентами
Специалисты компании по кибербезопасности Positive Technologies выявили первый в своей практике случай успешной кибератаки, которая предположительно была... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T14:05+0300
2026-11-02T14:05+0300
технологии
общество
positive technologies
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Специалисты компании по кибербезопасности Positive Technologies выявили первый в своей практике случай успешной кибератаки, которая предположительно была полностью произведена ИИ-агентами, от ее начала до утечки данных прошло около трех часов, сообщила компания. "Специалисты департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies (PT ESC IR) впервые в своей практике расследовали успешную атаку на инфраструктуру российской компании, которая, предположительно, была полностью произведена ИИ-агентами. От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации из внутренних критически важных систем прошло около трех часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что атаку отличали высокая скорость и большое количество действий за короткое время, при этом некоторые шаги атакующих выглядели нелогичными с точки зрения человека. За несколько часов хакеры получили доступ к более чем десяти узлам корпоративной инфраструктуры, используя разные способы доставки инструментов и адаптируя их под конкретные задачи. В ходе атаки появлялись десятки скриптов, которые запускались на нескольких серверах с интервалом в секунды. Атакующие не только создавали и изменяли инструменты, но и настраивали рабочее окружение под свои задачи: устанавливали необходимые библиотеки и программные компоненты. При этом технически сложные действия сочетались с простыми ошибками - например, неверным синтаксисом команд или неправильными названиями компонентов. После неудачных попыток быстро следовали исправления или новые способы решения задачи. Компания отмечает, что применение ИИ-агентов может существенно усложнить установление того, кто стоит за кибератакой. Инструменты создаются и изменяются непосредственно в ходе атаки, а последовательность действий не всегда соответствует привычным сценариям работы злоумышленников. В таких условиях специалистам сложнее опираться на характерные приемы и инструменты, которые традиционно помогают связывать атаки с конкретными группировками, говорится в сообщении. Positive Technologies уточняет, что развитие автономных атак меняет и требования к защите корпоративной инфраструктуры - если раньше многие действия злоумышленников зависели от скорости работы человека, то ИИ-агенты способны выполнять множество задач за минуты. Это сокращает время, за которое защитникам необходимо обнаружить атаку и остановить ее развитие, поясняет компания.
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технологии, общество , positive technologies
Технологии, Общество , Positive Technologies
14:05 02.11.2026
 
Positive Technologies выявила первую кибератаку, произведенную ИИ-агентами

Эксперты Positive Technologies выявили первый в своей практике случай успешной кибератаки

© fotolia.com / aetbХакер
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2026
© fotolia.com / aetb
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Специалисты компании по кибербезопасности Positive Technologies выявили первый в своей практике случай успешной кибератаки, которая предположительно была полностью произведена ИИ-агентами, от ее начала до утечки данных прошло около трех часов, сообщила компания.
"Специалисты департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies (PT ESC IR) впервые в своей практике расследовали успешную атаку на инфраструктуру российской компании, которая, предположительно, была полностью произведена ИИ-агентами. От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации из внутренних критически важных систем прошло около трех часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что атаку отличали высокая скорость и большое количество действий за короткое время, при этом некоторые шаги атакующих выглядели нелогичными с точки зрения человека. За несколько часов хакеры получили доступ к более чем десяти узлам корпоративной инфраструктуры, используя разные способы доставки инструментов и адаптируя их под конкретные задачи.
В ходе атаки появлялись десятки скриптов, которые запускались на нескольких серверах с интервалом в секунды. Атакующие не только создавали и изменяли инструменты, но и настраивали рабочее окружение под свои задачи: устанавливали необходимые библиотеки и программные компоненты. При этом технически сложные действия сочетались с простыми ошибками - например, неверным синтаксисом команд или неправильными названиями компонентов. После неудачных попыток быстро следовали исправления или новые способы решения задачи.
Компания отмечает, что применение ИИ-агентов может существенно усложнить установление того, кто стоит за кибератакой. Инструменты создаются и изменяются непосредственно в ходе атаки, а последовательность действий не всегда соответствует привычным сценариям работы злоумышленников. В таких условиях специалистам сложнее опираться на характерные приемы и инструменты, которые традиционно помогают связывать атаки с конкретными группировками, говорится в сообщении.
Positive Technologies уточняет, что развитие автономных атак меняет и требования к защите корпоративной инфраструктуры - если раньше многие действия злоумышленников зависели от скорости работы человека, то ИИ-агенты способны выполнять множество задач за минуты. Это сокращает время, за которое защитникам необходимо обнаружить атаку и остановить ее развитие, поясняет компания.
 
ТехнологииОбществоPositive Technologies
 
 
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