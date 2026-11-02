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IKEA сообщила, что ее магазин в Бельгии пострадал от кибератаки

IKEA сообщила, что ее магазин в Бельгии пострадал от кибератаки - 02.11.2026, ПРАЙМ

IKEA сообщила, что ее магазин в Бельгии пострадал от кибератаки

Шведский ритейлер IKEA сообщил, что его магазин в бельгийском городе Монс пострадал от кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, сообщило... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T18:17+0300

2026-11-02T18:17+0300

2026-11-02T18:17+0300

бизнес

технологии

бельгия

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ikea

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Шведский ритейлер IKEA сообщил, что его магазин в бельгийском городе Монс пострадал от кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, сообщило агентство Рейтер. "IKEA сообщила в понедельник, что ее магазин в Монсе (Бельгия) пострадал от кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, которая ночью затронула сети супермаркетов в нескольких странах", - пишет Рейтер. Агентство указывает, что компании в качестве меры предосторожности пришлось изъять некоторые продукты питания из холодильных камер ресторана. Представитель IKEA заявил Рейтер, что от кибератаки могли пострадать другие объекты компании, поэтому расследование продолжается. Похожие инциденты в понедельник также произошли в Ирландии, Швеции и Эстонии, где морозильные камеры были нагреты до 55 градусов. Inter IKEA Group управляет закупками продукции IKEA на фабриках по всему миру и поставляет товары 13 франшизам, управляющим магазинами IKEA. Штат насчитывает около 27,5 тысячи сотрудников.

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бизнес, технологии, бельгия, ирландия, швеция, ikea