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IKEA сообщила, что ее магазин в Бельгии пострадал от кибератаки
IKEA сообщила, что ее магазин в Бельгии пострадал от кибератаки - 02.11.2026, ПРАЙМ
IKEA сообщила, что ее магазин в Бельгии пострадал от кибератаки
Шведский ритейлер IKEA сообщил, что его магазин в бельгийском городе Монс пострадал от кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, сообщило... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T18:17+0300
2026-11-02T18:17+0300
2026-11-02T18:17+0300
бизнес
технологии
бельгия
ирландия
швеция
ikea
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Шведский ритейлер IKEA сообщил, что его магазин в бельгийском городе Монс пострадал от кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, сообщило агентство Рейтер.
"IKEA сообщила в понедельник, что ее магазин в Монсе (Бельгия) пострадал от кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, которая ночью затронула сети супермаркетов в нескольких странах", - пишет Рейтер.
Агентство указывает, что компании в качестве меры предосторожности пришлось изъять некоторые продукты питания из холодильных камер ресторана.
Представитель IKEA заявил Рейтер, что от кибератаки могли пострадать другие объекты компании, поэтому расследование продолжается.
Похожие инциденты в понедельник также произошли в Ирландии, Швеции и Эстонии, где морозильные камеры были нагреты до 55 градусов.
Inter IKEA Group управляет закупками продукции IKEA на фабриках по всему миру и поставляет товары 13 франшизам, управляющим магазинами IKEA. Штат насчитывает около 27,5 тысячи сотрудников.
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бизнес, технологии, бельгия, ирландия, швеция, ikea
Бизнес, Технологии, БЕЛЬГИЯ, ИРЛАНДИЯ, ШВЕЦИЯ, IKEA
IKEA сообщила, что ее магазин в Бельгии пострадал от кибератаки
IKEA сообщила, что ее магазин в Бельгии пострадал от кибератаки
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Шведский ритейлер IKEA сообщил, что его магазин в бельгийском городе Монс пострадал от кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, сообщило агентство Рейтер.
"IKEA сообщила в понедельник, что ее магазин в Монсе (Бельгия) пострадал от кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, которая ночью затронула сети супермаркетов в нескольких странах", - пишет Рейтер.
Агентство указывает, что компании в качестве меры предосторожности пришлось изъять некоторые продукты питания из холодильных камер ресторана.
Представитель IKEA заявил Рейтер, что от кибератаки могли пострадать другие объекты компании, поэтому расследование продолжается.
Похожие инциденты в понедельник также произошли в Ирландии, Швеции и Эстонии, где морозильные камеры были нагреты до 55 градусов.
Inter IKEA Group управляет закупками продукции IKEA на фабриках по всему миру и поставляет товары 13 франшизам, управляющим магазинами IKEA. Штат насчитывает около 27,5 тысячи сотрудников.