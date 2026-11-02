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Импорт российского СПГ в ЕС за девять месяцев вырос на 10%

Импорт российского СПГ в ЕС за девять месяцев вырос на 10% - 02.11.2026, ПРАЙМ

Импорт российского СПГ в ЕС за девять месяцев вырос на 10%

Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе-сентябре вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T14:08+0300

2026-11-02T14:08+0300

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе-сентябре вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 16,5 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные аналитической компании Bruegel, которые изучило РИА Новости. Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. После этого они несколько снизились, но продолжали держаться на высоком уровне относительно прошлых лет, несмотря на то, что ЕС приступил к поэтапному отказу от поставок газа из России. В июле поставки СПГ перешли к резкому снижению, а по итогам августа снизились до минимума в этом году - 682 миллиона кубометров. При этом в сентябре импорт российского газа в Европу вновь вырос в месячном выражении - сразу в 1,6 раза и составил 1,088 миллиарда кубометров. А в январе-сентябре показатель составил 16,45 миллиарда кубометров, увеличившись на 9,8% в годовом выражении. Поставки СПГ из стран Ближнего Востока в сентябре были нулевыми пятый месяц подряд на фоне приостановки производства в Катаре и продления периода действия форс-мажора до начала ноября 2026 года на поставки энергетической компанией QatarEnergy, а также на фоне перекрытия Ормузского пролива. В январе-сентябре поставки упали в 3,3 раза, составив 2,601 миллиарда кубометров. Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в сентябре составил 7,47 миллиарда кубометров, показав снижение на 6,3%, а в январе-сентябре - 65,28 миллиарда кубометров, сократившись на 0,2%. Поставки из стран Африки в сентябре составили 1,12 миллиарда кубометров, что на 15,4% ниже, чем в сентябре прошлого года, в январе-сентябре - понизились на 22,3%, до 11,92 миллиарда кубометров.

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газ, европа, ближний восток, катар, ес, qatarenergy