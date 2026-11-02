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Индекс PMI в еврозоне в октябре снизился до 52,7 пункта
Индекс PMI в еврозоне в октябре снизился до 52,7 пункта - 02.11.2026, ПРАЙМ
Индекс PMI в еврозоне в октябре снизился до 52,7 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с 52,9 пункта в... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T12:22+0300
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промышленность
мировая экономика
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с 52,9 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка, опубликованная в октябре, предполагала показатель на уровне в 52,4 пункта.
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промышленность, мировая экономика
Промышленность, Мировая экономика
Индекс PMI в еврозоне в октябре снизился до 52,7 пункта
S&P Global: PMI в еврозоне в октябре снизился до 52,7 пункта
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с 52,9 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка, опубликованная в октябре, предполагала показатель на уровне в 52,4 пункта.