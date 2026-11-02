https://1prime.ru/20261102/indeks-874854208.html

Индекс PMI в еврозоне в октябре снизился до 52,7 пункта

Индекс PMI в еврозоне в октябре снизился до 52,7 пункта - 02.11.2026, ПРАЙМ

Индекс PMI в еврозоне в октябре снизился до 52,7 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с 52,9 пункта в... | 02.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-02T12:22+0300

2026-11-02T12:22+0300

2026-11-02T12:36+0300

промышленность

мировая экономика

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874854208.jpg?1793612196

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре снизился до 52,7 пункта с 52,9 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка, опубликованная в октябре, предполагала показатель на уровне в 52,4 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, мировая экономика